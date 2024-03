La Asociación Colombiana de Psiquiatría lanzó una alerta por desabastecimiento de medicamentos para pacientes psiquiátricos en todo el país. Advierten que podría generarse un colapso en las urgencias de las instituciones dedicadas a las atenciones en salud mental.

Preocupa que, ante la ausencia de los medicamentos, los pacientes entren en estados psicóticos y en consecuencia requieran hospitalización, el detalle está en que las clínicas tienen muy baja capacidad para la atención de sus urgencias.

Ante esto, miles de pacientes psiquiátricos han manifestado su preocupación como lo ha hecho Silvia González. Su hermano, a quien cuida desde muy pequeño, es paciente psiquiátrico y le preocupan sus estados alterados por la falta de sus medicamentos.

“Mi hermano tiene diagnóstico bipolar y depresión, debe tomar sus medicamentos, estamos buscando la Doxepina, pero no hemos conseguido, particularmente me preocupa porque, además de lo mal que lo pasa mi hermano, esta situación pone en riesgo a todos en casa, cuando no se medica se pone violento, agresivo y pierde el control de sus emociones, sufre ataques de pánico y ansiedad, es importante que se abastezca y evitar situaciones graves en los hogares y en los mismos pacientes y su salud mental”, dice Silvia.