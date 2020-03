En ese sentido, Gutiérrez, profesional de la Universidad Javeriana, indicó en CM& que así el virus este en un alimento preparado, no afecta al ser humano si se lo come.

Tampoco es probable contagiarse si se prepara comida con alimentos importados de países en donde la pandemia está presente, añadió en la entrevista la viróloga.

“Este virus no entra por vía oral. No entra por comer. Entra por respirar. […] Es muy poco probable que el virus esté en la harina. Pero después usted pone la harina a cocinar, y ahí sí no tiene ninguna alternativa: el virus está muerto”, aseguró la profesional.