Lo que parece una injusticia tiene un responsable: la testosterona. Esta

sustancia, esencial en el organismo, impacta la composición corporal, la masa muscular y la salud ósea.

En los hombres, testosterona promueve el desarrollo muscular y reduce la grasa corporal, lo que disminuye la probabilidad de tener celulitis, mientras que en las mujeres, aunque en menor cantidad, también juega un papel fundamental en la salud ósea y el bienestar emocional.

¿Qué causa la celulitis en hombres?

Investigaciones recientes muestran que los niveles testosterona

influyen en la aparición de la celulitis, pues esta hormona además actúa en la formación de masa muscular y disminuye el almacenamiento de grasa subcutánea.

Como los hombres, por naturaleza, tienen niveles más altos de testosterona es normal que tengan menos celulitis que las mujeres. De hecho, según un estudio publicado en The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, las mujeres con niveles bajos de testosterona tienden a acumular más grasa, especialmente en áreas propensas a la celulitis.

Los hombres que tienen deficiencia de testosterona también suelen reducir su masa muscular y aumentar la grasa abdominal.

¿Cómo aumentar el nivel de testosterona en el hombre?

Ejercicio de fuerza: el entrenamiento con pesas y de alta intensidad aumenta la testosterona y mejora la composición corporal.

el entrenamiento con pesas y de alta intensidad aumenta la testosterona y mejora la composición corporal. Alimentación equilibrada: dietas ricas en zinc, magnesio y vitamina D contribuyen a la producción hormonal.

dietas ricas en zinc, magnesio y vitamina D contribuyen a la producción hormonal. Sueño de calidad: dormir entre siete y ocho horas favorece el equilibrio hormonal.

dormir entre siete y ocho horas favorece el equilibrio hormonal. Reducción del estrés: la meditación y el yoga ayudan a mantener niveles saludables de cortisol, lo que favorece la producción de testosterona. Ante cualquier síntoma, es fundamental acudir a un especialista. Los diagnósticos incluyen exámenes físicos y análisis sanguíneos para

determinar niveles hormonales. Cualquier tratamiento debe ser supervisado por profesionales debido a sus posibles riesgos.

