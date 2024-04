Por: El Colombiano

La fidelidad en las relaciones amorosas es un tema recurrente y complejo que ha intrigado a psicólogos y románticos por igual, famosos y no famosos caen en la tentación. ¿Es cierto que una vez infiel, siempre se es infiel? Un estudio científico reciente aborda ofrece nuevas perspectivas sobre este fenómeno y algunas conclusiones no son muy alentadoras.

La mente detrás de esta investigación es Kayla Knopp, psicóloga clínica y cofundadora de Enamory en San Diego. Junto con los profesores de psicología Galena Rhoades, Howard Markman y Scott Stanley, se embarcaron en un análisis detallado de cinco años de datos recopilados de 1.600 individuos, rastreando su comportamiento de una relación a otra para explorar el fenómeno de la infidelidad en serie.

El estudio Once a Cheater, Always a Cheater Serial Infidelity Across Subsequent Relationships, publicado en la prestigiosa revista Archives of Sexual Behavior, señala que el 40 % de las parejas no casadas admite haber sido infieles en algún momento y los infieles tienen una mayor tendencia a repetir sus acciones en futuras relaciones.

“El pasado es importante para las relaciones (…) Lo que hacemos en cada etapa de nuestra historia romántica acaba influyendo en lo que viene después, ya sea infidelidad, cohabitación o cualquier otro comportamiento en la relación. Esa historia tiende a influir siempre”, afirma Knopp.

En ese sentido, resultados del estudio indican que es tres veces más probable que una persona sea infiel si lo ha sido en el pasado. En muchos casos, sus parejas se enteran de la forma más sorprendente. Pero la probabilidad de que una persona sea infiel no se encuentra en una sola característica demográfica, sino en una compleja combinación de factores, entre ellos los valores culturales y las parejas disponibles.

“Independientemente de si uno es el autor de la infidelidad o si lo fue su pareja, esas experiencias tienen muchas más probabilidades de repetirse”, cuenta la especialista.

Por eso, la investigación apunta que una persona tiene entre dos y cuatro veces más probabilidades de ser engañada si ha sufrido una traición en el pasado o sospechado que le han sido infiel en una relación anterior.

Además, hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades de engañar o ser engañados. Y, como si no fuera poco, hasta podría tener problemas legales.

“No quiero sugerir que sea culpa de alguien que le engañen, pero creo que es importante reconocer que todos desempeñamos un papel en nuestras relaciones. Para las personas que se encuentran con esa experiencia, puede merecer la pena plantearse si podrían hacer algo para evitar que vuelva a ocurrir”, agrega Knopp.

Para la autora del estudio y su equipo, la investigación solo marca el comienzo y esperan profundizar en los motivos que impulsan la infidelidad en serie, con la esperanza de ofrecer a las personas una mayor comprensión y control sobre sus propias vidas amorosas.

