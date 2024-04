Por: EL PILON SA

Cerca de las 3 a. m. de este domingo 14 de abril en el Parque Las Guitarras de Codazzi, Cesar, una mujer que se encontraba en estado de alicoramiento fue amarrada y se encontraba tendida en el piso llorando porque presuntamente su compañero sentimental le había sido infiel.

El hecho se conoció a través de un video que circula en las redes sociales donde un sujeto soltaba a la mujer que estaba amarrada con una cabuya y le decía “ella a mí no me gusta, yo con ella no estaba, tú eres boba”, y la mujer contestaba “sí estabas, sí estabas”.

Pese a que no hay claridad exacta de los hechos por la falta de testigos, las autoridades de Codazzi manifestaron que fueron alertados sobre lo ocurrido y al llegar al lugar les fue dicho que al parecer la mujer encontró a su pareja con alguien más y empezó a lastimarse con un pico de botella y las personas que estaban con ella decidieron amarrarla para que no siguiera haciéndose daño. No obstante, los hechos serán investigados.

La víctima fue socorrida por la comunidad y recibe atención médica en la clínica de Codazzi.

