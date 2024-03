Un video que está circulando en redes sociales está causando risa e indignación al mismo tiempo. Todo sucedió en Brasil, cuando una mujer ingresó a una iglesia y se topó con que su esposo estaba bien abrazado con otra mujer.

Ante los gritos de un hombre que la iba acompañando a la mujer enfurecida, el esposo rápidamente soltó a su amante y se sentó derecho para escuchar los insultos del acompañante que, sin importarle que estaban en plena celebración religiosa, le gritó al frente de todo el mundo.

Fue entonces cuando la esposa ingresó a la escena. A penas el hombre la vio, se levantó de la silla y se dirigió afuera de la iglesia para hablar con la mujer y las personas que la acompañaban.

Eso sí, ella no se retiró del lugar sin tratar de agredir a la amante, pues le tiró un objeto a la cara, lo que dejó a la mujer con la boca abierta. Sin embargo, ella no se levantó ni hizo ningún movimiento. Una señora se le acercó y, al parecer, trató de ayudarla en medio de la incómoda situación, pero ella no se movió.

Afuera de la iglesia, la tensión era más alta, pues la esposa no hacía más que empujar al hombre que estaba tieso como una estatua y no pronunciaba una sola palabra.

🇧🇷 | Una mujer encontró a su marido con su amante en la iglesia en Brasil y la misa terminó en un gran lío. pic.twitter.com/VJBRrGAzJf — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 13, 2023

A pesar de que llamaron a la implicada para que saliera de la iglesia, ella se quedó en el mismo lugar y el video finalizó.

La situación ha causado todo tipo de reacción, sobre todo de burla, al haberlos encontrado en una iglesia.

