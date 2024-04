Por: Q'HUBO MEDELLÍN

En redes sociales se hizo viral un video en el que un niño le cuenta a su papá que la mamá le fue infiel y en múltiples ocasiones. En el clip se ve que hay una discusión entre las dos personas adultas, mientras el padre sostiene a una niña en brazos.

El caso ocurrió en México. El comentario del niño se dio luego de que la madre elevara el tono de voz en la discusión, mientras que el hombre intentaba calmar la situación.

El hombre continuó diciéndole a la mujer que no gritara para que no se espantaran los niños. Sin embargo, ella continuó reclamándole, mientras tanto, el niño caminaba de un lado a otro, hasta que se cansó y le contó a su papá lo que hacía su mamá cuando él no estaba.

Niño revela infidelidad de su madre; video se viralizahttps://t.co/3PEuf858wn pic.twitter.com/Ut9qbrSauQ — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) March 23, 2024

Ante el comentario, todos se quedaron en silencio, ahí el niño aprovechó para repetir la confesión y luego la mujer respondió riéndose que eso no era cierto.

El video provocó múltiples comentarios en redes sociales. “El niño está bravo porque lo dejaron” y “uno piensa que los niños no ven nada, pero se les olvida que fueron niños y todos recordamos lo que vemos aún teniendo corta edad”, dijeron algunos.

Otros criticaron a la madre por dejar a sus hijos. “Entre padres e hijos hay un código de honor y lealtad muy fuerte. Dentro de todo lo malo eso que es bueno se nota a leguas, vendrán tiempos mejores para el padre y sus dos hijos”. Y “todavía se indigna”, son algunos de los comentarios.

