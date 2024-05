Una de las preguntas que más les surgen a las personas a la hora de cocinar es qué hacer con los restos de aceite acumulados en los sartenes, pues muchos recurren a tirarlo por el fregadero sin imaginarse que están incurriendo en un error.

(Vea también: Qué hacer para que el aceite de cocina no se ponga negro: trucos para no botarlo)

Y es que, pese a que el aceite tiene un aspecto líquido, este no se mezcla con el agua. Por tal motivo, al tirarlo a las tuberías, este llega a los ríos y aguas residuales y termina provocando graves daños ambientales.

Un estudio de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, demostró que un solo litro de aceite puede llegar a contaminar 1.000 litros de agua. De acuerdo en la investigación, al tener contacto con las aguas residuales “forma una película de grasa en la superficie que dificulta los procesos biológicos de los peces y demás seres vivos del ecosistema”.

Pero allí no queda todo, pues además de los daños al ambiente (eleva considerablemente el nivel de contaminación), el tirar el aceite por el lavaplatos también provocaría problemas en las tuberías de la vivienda, menciona el estudio, puesto que se mezcla con otras sustancias y termina provocando malos olores y atascos.

¿Cómo tirar el aceite utilizado en cocina?

El estudio explica que, aunque sea en pequeñas cantidades, el líquido debe almacenarse en botellas de plástico o vidrio vacías que ya no se vayan a usar, no sin antes dejarlo enfriar y colarlo para que no quede con residuos.

Una vez la botella esté llena, se recomienda llevarla a un punto de basura o reciclaje más cercano, pero en caso de no poder hacerlo debe ser tirado a un contenedor dedicado a la basura orgánica.

Lee También

Según recoge el mencionado estudio, el aceite puede ser utilizado para hacer biodiesel (es una fuente de energía renovable), fabricar cosméticos, biocombustibles e, incluso, hacer jabones.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.