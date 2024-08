Por: Caracol TV

La mayoría de los hogares cuentan con una amplia variedad de electrodomésticos que, aunque facilitan la vida de muchas personas, pueden representar un riesgo potencial si no se manejan adecuadamente.

Advierten peligro por microondas en Colombia: puede causar incendio

El microondas es un electrodoméstico presente en la mayoría de los hogares, valorado por su capacidad para calentar alimentos de manera rápida y eficiente. Sin embargo, este aparato tan común esconde un riesgo que muchas personas desconocen: la posibilidad de causar un incendio, incluso cuando está desconectado.

Dentro del microondas se encuentra el capacitor, un componente esencial que almacena energía eléctrica para generar las microondas que calientan los alimentos. Este dispositivo, aunque vital para el funcionamiento del electrodoméstico, puede representar un peligro si se daña o envejece. En estas condiciones, el capacitor puede retener una carga eléctrica significativa, similar a la de una batería. Si esta energía se descarga de manera repentina, podría generar chispas o calor, aumentando el riesgo de incendio, especialmente en presencia de materiales inflamables.

Cómo identificar que su microondas tiene problemas

Es crucial estar alerta a ciertas señales que podrían indicar un fallo en el capacitor del microondas:

Ruidos inusuales: zumbidos, chisporroteos o crujidos durante el funcionamiento.

Sobrecalentamiento: si el microondas se calienta en exceso o tarda más de lo normal en enfriarse.

Olores anómalos: un olor a quemado puede ser indicativo de sobrecalentamiento interno.

Presencia de humo: la aparición de humo es una señal clara de un problema serio que requiere atención inmediata.

Para reducir el riesgo de incendio relacionado con su microondas, considere las siguientes recomendaciones:

Mantenimiento regular: limpie frecuentemente el interior y exterior del microondas para evitar la acumulación de grasa y residuos que podrían incendiarse.

Uso adecuado: evite introducir recipientes metálicos o alimentos demasiado densos, ya que pueden generar arcos eléctricos.

Evitar modificaciones: no intente realizar modificaciones en su microondas, podría dañar los componentes internos.

Desconexión: aunque el capacitor puede retener carga, desconectar el microondas cuando no está en uso es una medida de precaución adicional.

Reemplazo del aparato: si su microondas presenta problemas, es recomendable contactar a un técnico especializado para una revisión y reparación. No ignore las señales de advertencia.

