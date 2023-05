Según Cuídate Plus, el ginkgo biloba es una planta medicinal que proviene de Asia y se ha utilizado por más de 2.000 años para tratar problemas relacionados con el cerebro y el flujo sanguíneo.

De acuerdo con Carmen Rubio, doctora en farmacia, el ginkgo sirve para aumentar la vitalidad mental, favorecer el sistema cardiovascular y el flujo sanguíneo del sistema nervioso central.

Por otro lado, A.vogel señaló que las propiedades de esta planta ayudan a tener una buena función cognitiva, mejorar su rendimiento y mantener la memoria, que en ocasiones se ve afectada por el envejecimiento.

Sus características medicinales y antioxidantes han sido tan positivas que han provocado que se cultive por todo el mundo. Los lugares donde se podrá encontrar la mayor cantidad son: Carolina del Sur, el suroeste de Francia y Corea.

En cuanto a las formas de consumo, se puede encontrar en comprimidos, extractos líquidos o en geles. De igual forma, hay casos en los que sus hojas desecadas se usan para hacer infusiones.

Cuáles son los beneficios del ginkgo biloba

Su característica principal es que previene y trata el alzheimer. No obstante, también ha sido usado en algunos pacientes con demencia leve como método para mejorar los síntomas pero hay que tener en cuenta que no detiene el avance de la enfermedad, indicó Cuídate Plus.

Otras ventajas del ginkgo biloba son:

Ansiedad. Síndrome premenstrual. Asma. Migrañas. Colesterol alto. Fibromialgia. Dislexia. Accidentes cerebrovasculares.

Qué efectos secundarios tiene el ginkgo biloba

El portal especializado Mayo Clinic dijo que cuando se consume por vía oral en cantidades moderadas es seguro para los adultos sanos. Sin embargo, existen algunas reacciones adversas como:

Dolor de cabeza.

Mareos.

Palpitaciones cardíacas.

Malestar estomacal.

Estreñimiento.

Reacciones alérgicas en la piel.

El medio también resaltó que es importante que nunca se consuman las semillas crudas o tostadas dado que pueden ser venenosas. Tampoco es recomendable para personas que sufren de epilepsia porque puede desencadenar convulsiones.