Santa Clara de Asís, nacida en 1194, fue una figura clave en la historia religiosa. Fundadora de la Orden de las Clarisas, fue discípula de San Francisco de Asís y destacó por su vida de pobreza, humildad y devoción. Renunció a su riqueza para seguir a Cristo en una vida de austeridad y servicio a los pobres. Su día se celebra el 11 de agosto.

Se le recuerda por su profunda espiritualidad y su compromiso con la vida contemplativa. Las personas recurren a Santa Clara buscando su intercesión en momentos de necesidad, especialmente en asuntos relacionados con la pobreza, la enfermedad y la protección de la familia. Su ejemplo de entrega total a Dios y su amor por los más necesitados continúan inspirando a fieles de todo el mundo.

¿Qué y cómo se le pide a Santa Clara de Asís?

“Oh Santa Clara de Asís, luminaria de humildad y devoción, acudo a ti en este momento de urgencia confiando en tu intercesión ante el trono de Dios. Te ruego, con humildad y confianza, que intercedas por mí en esta situación difícil que enfrento (mencione la petición). Sé que en tu bondad y amor por los afligidos, escucharás mi súplica y presentarás mi necesidad ante nuestro Señor. Te doy gracias, querida Santa Clara, por los favores cumplidos que has derramado sobre mí en el pasado (mencione los favores). Reconozco tu poderosa intercesión y prometo honrarte siempre. Que tu ejemplo de fe y entrega total a Dios me inspire y fortalezca en este momento de necesidad. Amén.”

