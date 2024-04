Por: Robby Bienestar

Bonifacio, generalmente referido como San Bonifacio o Bonifacio de Maguncia, fue un misionero y obispo, conocido por su labor en la cristianización de Germania. Nacido en Inglaterra, dedicó su vida a la expansión del cristianismo en Europa, convirtiendo a muchos pueblos germánicos al cristianismo y fundando varias diócesis.

Es venerado como santo por la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana. La gente recurre a él como intercesor en temas de fe, conversión, y para buscar orientación espiritual.

¿Cuál es la oración a San Bonifacio?

“Oh San Bonifacio, mensajero intrépido de la fe, guía luminoso en la oscuridad de la incredulidad, escucha nuestras súplicas humildes y sinceras. Te imploramos, oh santo patrón de la conversión, que intercedas por nosotros ante el trono de Dios Todopoderoso. Ilumina nuestros corazones con la luz de la verdad divina y fortalece nuestra fe en tiempos de duda y tribulación. Concede sabiduría a nuestros pasos y coraje para proclamar el Evangelio con valentía y amor. Te agradecemos, oh glorioso San Bonifacio, por tu incansable labor en la viña del Señor y por tu ejemplo de devoción y sacrificio. Con humildad te ofrecemos nuestras oraciones y acciones en honor a tu santo nombre, confiando en tu poderosa intercesión. Amén”.

¿Por qué la espada de San Bonifacio atraviesa un libro?

San Bonifacio es representado a veces con un libro atravesado por un puñal o una espada. La imagen quiere reproducir el momento en que fue asesinado por los frisones: mientras él sostenía encima de la cabeza su evangeliario para protegerse de los golpes, uno de los asesinos le clavó una lanza por la espalda.

