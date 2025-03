Este miércoles 5 de marzo se conmemora el Miércoles de Ceniza en Colombia y el mundo, fecha que marca el inicio de la Cuaresma, un período de 40 días de reflexión, penitencia y preparación espiritual para la Semana Santa, que en 2025 se celebrará del 13 al 20 de abril.

El día se caracteriza principalmente por la imposición de cenizas sobre la frente de los fieles, en forma de una cruz, tradición que tiene un profundo simbolismo: representan la mortalidad humana y la necesidad de arrepentimiento.

La práctica está basada en la idea de que los seres humanos son frágiles y finitos, y necesitan volver a Dios, reconociendo sus errores y buscando la conversión y la purificación del alma.

¿Qué no se debe hacer el Miércoles de Ceniza y en Cuaresma?

La Cuaresma, que dura 40 días (sin contar los domingos), es un tiempo de ayuno, oración y limosna, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien pasó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio.

Pero, entre el afán del día y las tradiciones, hay acciones que muchos pasan por alto y que, según la Iglesia, no se deberían hacer. Acá le contamos algunas de ellas:

Comer carne como si nada

El Miércoles de Ceniza es un día de ayuno y abstinencia. La tradición católica pide no consumir carne (roja, pollo, cerdo, etc.) como un gesto de penitencia. Pescado o vegetales son la opción para no romper la regla.

Hacer un banquete

El ayuno no es solo de carne, también de cantidad. La Iglesia sugiere una comida principal y dos pequeñas que no igualen una completa. No se trata de matarse de hambre, pero sí de moderarse.

Quitarse la ceniza para ‘lucir bien’

Ese signo en la frente no es un accesorio de moda. Lavarla apenas salga de misa porque “se ve raro” o “no combina con el ‘outfit’” va contra su propósito: recordar que el humano es polvo y en polvo se convertirá.

Ir a misa por cumplir y ya

El Miércoles de Ceniza no es solo ponerse la cruz y listo. Es un momento para reflexionar sobre sus acciones y comprometerse con la Cuaresma. Si va a la iglesia, que sea con intención, no por tradición vacía o para que lo vean.

Pelear o guardar rencores

Este día invita a la humildad y al perdón. Armar un pleito en el tráfico, discutir en casa o seguir con esa bronca pendiente no encaja con el espíritu de recogimiento. La idea es empezar la Cuaresma con el corazón limpio.

Ignorar el propósito de la Cuaresma

No es solo un día de reglas, es el arranque de 40 días para crecer espiritualmente. Hacer lo de siempre sin proponerse un cambio —como dejar un mal hábito o ayudar a alguien— es perderse lo esencial.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

Es el primer día de la Cuaresma en el calendario litúrgico católico. Es un tiempo de reflexión y penitencia que precede a la Semana Santa, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

¿Qué significa la cruz de ceniza?

La ceniza, producto de la combustión, simboliza la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. Al recibirla en la frente, los creyentes reconocen su condición mortal y su necesidad de arrepentimiento.

En el Antiguo Testamento, la ceniza se utilizaba como signo de arrepentimiento y dolor por los pecados cometidos. La cruz de ceniza recuerda a los fieles su necesidad de conversión y los invita a un cambio de vida durante la Cuaresma.

La imposición de la cruz de ceniza marca el inicio de los 40 días de preparación para la Pascua. Este tiempo es una oportunidad para reflexionar sobre la fe, practicar la oración, el ayuno y la caridad.

La ceniza utilizada en este rito proviene de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior, creando una conexión entre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su sacrificio en la cruz.

