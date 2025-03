El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un período de reflexión y penitencia para los católicos.

¿Los bebes o niños pueden recibir la ceniza?

En este caso, la regla sobre la imposición de la ceniza no parece poner ninguna limitación particular en cuanto quién puede recibirla, no hay razón para negarse a imponer la cruz a los bebés o niños si sus padres los presentan ante la iglesia, de acuerdo con The Good News Room, la conexión con la comunidad católica de New York.

Algunos padres optan por llevar a sus bebés a la iglesia para participar en la ceremonia, mientras que otros prefieren esperar hasta que sean mayores y puedan comprender mejor el significado del rito.

¿Qué cosas no se pueden hacer el Miércoles de Ceniza?

Además de ser un día de recogimiento espiritual, existen algunas prácticas que se suelen evitar en este día:

Una de las prácticas más relevantes es la abstinencia de carne. La Iglesia Católica establece que, al igual que los viernes de Cuaresma, los fieles deben evitar consumir carne roja o blanca.

los fieles deben evitar consumir carne roja o blanca. El Miércoles de Ceniza no es un día para celebraciones, fiestas o actividades de entretenimiento que distraigan de su significado religioso.

o actividades de entretenimiento que distraigan de su significado religioso. El ayuno es otra práctica importante. Tradicionalmente, se recomienda hacer una sola comida fuerte al día, con comidas más ligeras en la mañana y en la noche.

¿Es obligatorio ponerse la ceniza el Miércoles de Ceniza?

Aunque la Ceniza es una práctica muy extendida y significativa para los católicos, no es obligatoria en el sentido de ser un día de precepto como lo son algunos otros días santos.

El Miércoles de Ceniza no está clasificado como un “día de obligación” en el calendario litúrgico católico. Esto significa que los fieles no están obligados a asistir a la misa ni a recibir la ceniza.

