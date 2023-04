La historia de Nadia Ortiz, la mujer mexicana que decidió relatar lo que experimentó por haberse puesto ácido hialurónico en la nariz y a los pocos días se le empezó a desfigurar, ha cruzado fronteras. Este procedimiento estético no quirúrgico ha tomado mayor popularidad con el paso de los años.

Sin embargo, existen varios riesgos y poco se conoce sobre los efectos que podrían causar en la persona; por ese motivo, Ortiz habló desde sus redes sociales de lo mal que su nariz se veía y su historia ha trascendido, recibiendo apoyo, luego de compartir impactantes imágenes del proceso de recuperación.

Las primeras señales de alerta que Nadia empezó a notar fue al segundo día, tras el procedimiento; sin embargo, explicó que consultó al hombre que le puso el ácido hialurónico lo que le estaba sucediendo y que este le minitó, pues le dijo que esas reacciones eran normales. El error de la mujer fue que no buscó una segunda opinión.

“No se me ocurrió ir a algun lugar de urgencia, nunca me lo indicaron, mi nariz se empezó a ver muy extraña. Esta persona [quien le ralizó el procedimiento] me dice que mi piel estaba muerte y que me la quitaba para que sanara mas rapido; me raspó como con una aguja y yo no sentia mi nariz, me quitó la primer capa de piel y es donde se empieza como a secar mi nariz y se veia como si me hubiera caído y raspado. Yo creí que me quitaban eso y y mi nariz se iba a empezar a regenrar, que no iba a pasar nada. No sabia los riesgos que podria llegar a tener”, expresó Ortiz.

Por otro lado, la mujer reveló que este procedimiento no lo hizo con personal profesional y luego de investigar y acudir a médicos especializados se enteró que pudo llegar a morir.

“Me dijeron que estaba en un estado muy crítico, que mi nariz estaba necrosada. Esto quiere decir que mi nariz se estaba muriendo, que el tejido se estaba muriendo porque no había circulación en tres días”, aseguró Nadia Ortiz.

“La persona que me lo hizo no era profesional. Ahora me entero que uno se puede llegar a morir. La doctora me dice que si puedo ver bien, porque me dijo que una vez una chica veía borroso”, añadió, sobre algunos de los riesgos que a los que pudo estar expuesta.

Finalmente, Ortiz contó cómo fue su proceso de recuperación y que, después de estar fuera de peligro, sigue siendo un episodio muy doloroso para ella.