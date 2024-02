Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Por cuenta de las altas temperaturas registradas en los últimos meses, a raíz el fenómeno de El Niño, las recomendaciones de cuidado ya no solo son para las personas, también lo son para los animales. Al igual que los seres humanos, se encuentran en un alto riesgo de sufrir un golpe de calor o afectaciones de otro tipo que afecten su salud si se exponen a ciertas horas del día y por periodos prolongados de tiempo a los rayos del sol.

Así fue el caso de Pepper, un perro bulldog francés de 3 años y medio. El canino falleció este fin de semana en la ciudad de Medellín, después de que regresara de su paseo habitual. Según compartió Juan Guerra, el dueño del canino para EL COLOMBIANO, este sábado 24 de febrero uno de sus familiares lo sacó a dar un paseo en horas del mediodía, como era de costumbre, pero al regreso, el perro se desplomó en el piso y empezó a respirar con bastante dificultad, por lo que tuvieron que dirigirse inmediatamente a una clínica veterinaria para que recibiera atención médica.

Buenos días, ojalá puedan reenviar mucho este video, el calor está muy fuerte y este fin de semana cobró la vida de mi perro, un bulldog francés. Recuerden los perros no deben salir sin monitoreo en esta ola de calor y menos si son braquicéfalos. https://t.co/8N9D4OHndm — Juan Guerra (@GuerraUribe) February 26, 2024

Después de que Pepper fue atendido por el médico veterinario, y este analizó el estado de salud en el que ingresó, le comentó a Guerra que su perro había sufrido un golpe de calor y con él una falla respiratoria grave, ocasionándole rápidamente un edema pulmonar a su mascota. En cuestión de minutos había ingresado líquido a sus pulmones, ocasionándole una falla cardiaca y con ella un paro al corazón.

“A él le prestaron los primeros auxilios, pero lo que pasó fue que le entró agua a los pulmones y en cuestión de veinte minutos hizo un paro al corazón. Lo trataron de reanimar, pero no fue posible, además el médico veterinario nos explicaba que a Pepper además de que le había pegado muy duro el calor, las dificultades en su caso a la hora de respirar fueron mayores a raíz de que es un perro braquicéfalo”, es decir, son perros que se caracterizan por tener la cabeza corta y la cara achatada, tienen el paladar blando y alargado, sus huesos nasales son muy cortos, así como sus orificios nasales, en comparación contras razas.

Le puede interesar: Cómo hacer suero casero para su perro o gato enfermo por una deshidratación

Por lo cual, detalló Guerra, según le dijo el médico veterinario, la probabilidad de que un perro con un cráneo de estas características, muera por cuenta de una asfixia es del 60 %. Es por esta razón, que Juan Guerra quiso hacer público su caso, buscando advertir no solo a quienes tienen perros de la misma raza de Pepper, sino para todos quienes quieran cuidar de sus animales durante esta época de verano.

“Es de suma importancia para el caso de los perros que los saquen temprano en la mañana, porque después de las nueve de la mañana aumentan las temperaturas. Lo recomendado es que entre las once de la mañana y las tres de la tarde no debemos sacar a nuestras mascotas. Para que no pierdan a sus peludos de esta manera tan triste”, compartió.

Para los casos en que un canino o un felino que sufrió un golpe de calor, le recomendaron “que en los casos donde no muestra signos de estar presentando una falla respiratoria, lo ideal es darle de beber agua tibia, no envolverlos en toallas, ubicarlos en lugares ventilados, aireados, ojalá ponerles un ventilador; pero si esto no funciona, lo mejor es llevarlo al veterinario inmediatamente”, concluyó Guerra.

La familia de Pepper lo recuerda como un perro juguetón, social y bastante enérgico; por eso, el día que regresaron de dar el paseo, notaron inmediatamente el cambio en su estado de comportamiento. Este canino en vida tuvo la oportunidad de ser la imagen de importantes campañas de la ciudad como fue la Huellatón de 2020, una campaña que tiene como fin, a través de la “firma” de cientos de animales por medio de sus huellas, hacer un llamado ante la quema indiscriminada de pólvora durante las fiestas y celebraciones de fin de año en la ciudad.

Una campaña que se ganó Guinness Récord en el 2015 por ser la primera en crear la primera gran colección de huellas de animales perros y gatos del mundo. De las 24.048 huellas recogidas durante la iniciativa, un total 22.429 fueron reconocidas.

Claves para evitar un golpe de calor en los perros y los gatos

Los golpes de calor en mascotas, especialmente en los perros, son definidos por Mayo Clinic como “un trastorno ocasionado por el exceso de calor en el cuerpo, como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en altas temperaturas. Es la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 104 °F (40 °C) o más”.

Particularmente en el caso de los perros, al no tener glándulas sudoríparas distribuidas por todo su cuerpo, solo puede regular su temperatura corporal a través de los reconocidos jadeos, y eliminar su sudor a través de las almohadillas de sus patas, un proceso que realizan de forma muy lenta, según explican los veterinarios de Purina.

Situación que no ocurre regularmente con los gatos, ya que no por lo general no suelen sacarlos a la calle a hacer sus necesidades o a dar un paseo, ya que las actividades que podrían equipararse a estas, en los felinos se realizan dentro de la casa.

Además, para el caso de los perros, no todos responden de la misma manera ante las altas temperaturas, bien sea por efectos de su edad avanzada o el sobrepeso, o porque simplemente no tienen acceso a agua fresca, no se encuentran en la sombra, situaciones que finalmente podrían desencadenar problemas respiratorios o de corazón, y en ese mismo sentido, los que suelen tener la nariz chata o son branquicéfalos, como los pug, bóxer, bulldog inglés, bulldog francés, pequinés, shar pei, lhasa apso o shih tzu, son las razas a las que más hay que prestarle atención.

Síntomas de golpe de calor

Algunos expertos señalan que para identificar si un animal de compañía está sufriendo un golpe calor, es importante observarlo con atención, y estar pendiente de él cuando suban las temperaturas. Algunos de los síntomas a identificar son: confusión, ansiedad y aturdimiento, jadeará fuerte, gemirá y salivará en exceso, tendrá la piel muy caliente, las encías muy rojas, sus mucosas podrán adquirir un color azulado, aumentará su ritmo cardiaco; habrá momentos en los que tambaleará o se caerá, no querrá levantarse, y en algunos casos, presentará convulsiones, vómito o diarrea.

¿Qué hacer ante los síntomas de golpe de calor?

Para los médicos veterinarios de Purina, la sensación de calor que puedan llegar a experimentar los perros o los gatos, se puede aliviar por medio de un descanso en un lugar fresco, junto una buena hidratación. Sin embargo, en los casos en los que pueda llegarse a detectar los síntomas mencionados anteriormente, es importante que el responsable del animal conserve la calma y busque lo más pronto posible atención médica.

¿Cómo prevenir un golpe de calor en las mascotas?

Lo primero que debe de hacer es mantenerla hidratada, por lo que será de suma importancia instalar nuevas fuentes de agua dentro de la casa para que tenga más opciones cada vez que tenga sed.

También es importante aplicarle protector solar en las partes desprovistas de pelaje, como por ejemplo, el hocico, la zona alrededor de la boca, orejas, barriguita y zona inguinal.

Pasearlos antes y después de que se oculte el sol, que es cuando la temperatura ha bajado considerablemente, y el asfalto de la calle no está caliente; y de llegar a ser necesario, ponerles zapatos especiales para ellos cuando sea urgente sacarlos en el día, pero una vez regresen a la casa hay que quitárselos para evitar que se maltraten.

A las mascotas que tengan el pelaje largo, puede llegar a ser positivo cortárselos un poco durante estas épocas de calor. No hay que dejarlos nunca dentro del carro, pensar siempre en que el lugar donde usted se encuentre haya una zona fresca en donde pueda ubicar a su mascota, y evitar que el animal haga ejercicio bajo el sol.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.