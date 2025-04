El caso de la perra que fue robada en Bogotá, el pasado 7 de abril, ha despertado una alerta entre los amantes de los animales. Se trata de una pomerania blanca llamada Duquesa, a la que su dueña finalmente tuvo que rescatar de una de las tiendas donde venden mascotas en Bogotá, como la avenida Caracas entre las calles 53 o 60, hecho que puso en evidencia una problemática que va más allá de solo el simple tráfico de animales domésticos en la capital colombiana, pues destapa no solo una preocupación para los dueños de miles de mascotas, sino también las fallas de los comercios informales que no tienen los controles suficientes para funcionar.

Por el caso anterior, la denuncia y la acción de las autoridades hicieron que se permitiera localizar a Duquesa después de que un hombre, haciéndose pasar por vendedor informal, lograrla sacarla de una tienda usando la oferta de bolsas y otros productos para mascotas. El responsable fue capturado confesando lo que había hecho.

Esto dio para que las autoridades desplegaran una revisión de las condiciones en las que vivían otros animales del establecimiento y de hecho, muchas alrededor, lo que reforzó un llamado urgente para acatar las normas que regulan su comercialización exigiendo condiciones dignas para el bienestar de las mascotas.

Getty Images

(Vea también: Colombianos con perros y gatos podrían tener cambio para llevarlos en bus, carro o avión)

¿Es delito vender perros en Colombia?

En Colombia, la venta de animales de compañía, incluyendo perros, no es ilegal en sí misma, pero sí está regulada. La Ley 1774 de 2016 establece que los animales son seres sintientes y no cosas, por lo que deben ser protegidos contra el sufrimiento. La comercialización de animales debe cumplir con ciertas condiciones y no puede ser indiscriminada.

En Bogotá, de acuerdo con las normas distritales, está prohibida la venta de animales en plazas de mercado y en vía pública para combatir prácticas que facilitan el maltrato, la explotación y el tráfico de seres vivos.

Lee También

Por otro lado, es importante tener en cuenta que así como hay leyes para la venta de mascotas, también está en proceso el proyecto que regula el transporte aéreo de mascotas.

Entre los lineamientos que se encuentran allí de la Ley 1774 de 2016 se destaca que las mascotas domésticas deberán estar acompañadas por sus dueños o responsables durante todo el trayecto en avión y que solo se permitirá un animal por pasajero en cabina.

¿Cómo comunicarse con protección animal?

En Bogotá, a partir del primero de enero, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) puso a disposición para reportar casos de maltrato animal la línea (601) 4399801 o la Línea Única de Emergencias 123 en caso de urgencia vital.

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

A través de este canal, buscan atender de manera oportuna situaciones que afecten la integridad física y emocional de los animales para promover su bienestar y protegerlos de cualquier forma de maltrato. El horario de atención de la línea es:

Lunes a viernes: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sábados, domingos y festivos: 6:30 a. m. a 7:30 p. m.

* Pulzo.com se escribe con Z