La creadora de contenido ‘Marce’ la recicladora no ha parado de generar incidencia internacional con su activismo ambiental en redes sociales. Con más de 392.000 seguidores en Instagram y 65.200 suscriptores en YouTube ha atraído la atención a la importancia del reciclaje y la necesidad de cuidar el medio ambiente.

Sara Samaniego es la mujer detrás de este personaje que se ha ganado el cariño de muchos colombianos. ‘Marce’ se ha convertido en la representación de los recicladores de oficio de Colombia y del mundo. Enseña a separar residuos adecuadamente y también muestra la forma en que se puede cuidar el medio ambiente por medio de pequeños actos.

La ‘influenciadora’ hizo público el reconocimiento de talla internacional que recibió por su labor de impacto social. Estuvo en la Asamblea de la Juventud, una plataforma gestionada por American Field Service (AFS), la cual promueve la red global de jóvenes líderes y agentes de cambio a través del intercambio, la educación y el espíritu empresarial.

‘Marce’ la recicladora mostró que obtuvo el reconocimiento a mejor historia de impacto concedido por esta Asamblea y compartió por medio de sus redes sociales el momento en que la nombraron como merecedora del mismo.

“No puedo creer que estoy viviendo esto. (….) Estoy más motivada que nunca a seguir impactando. Porque a este mundo vinimos a impactar, a impactar todo menos el planeta. Gracias a ustedes por todo el apoyo siempre y por acompañarme en cada paso que doy. Los amo reciclamores ¡y qué viva Colombia!”, fueron sus palabras al compartir el emocionante momento.

‘Marce’ sin duda ha generado un impacto social inigualable a nivel medioambiental y dejó el nombre de nuestro país en alto a nivel internacional, pues con ella llevaba una bandana con la bandera nacional que emocionó a más de uno que la vio en redes sociales recibiendo el premio.

