La noche de este miércoles 7 de diciembre será la última luna llena del 2022, una lunación que va a ocurrir en el signo de Géminis y, si bien afectará a todos los signos del Zodiaco, algunos experimentarán más fuertemente sus efectos.

Si tu signo solar es Géminis, Virgo, Sagitario prepárate porque el impacto de la luna llena de diciembre, también conocida como Luna Fría, será mucho más fuerte. Según el astrólogo José Castillo, las lunas llenas cierran el ciclo lunar y ocurren cada 28 días, aproximadamente. “Cuando nuestro satélite natural luce en todo su redondo esplendor. Astrológicamente, los plenilunios tienen lugar cuando la Luna, regente de tu yo interno, está en oposición con el Sol, tu regente del yo externo, creando tensión emocional”, afirma el astrólogo.

Esta luna fría en Géminis pasará mientras estamos en temporada de Sagitario, por lo que también se dará un cruce de energías importante. Podrías tener nuevos sentimientos inesperados.

Géminis

Como todas las lunas llenas, significan un momento de cambio y finalización, por lo que es posible que liberes ira y resentimientos que has retenido, y como está ocurriendo en tu signo, será de los que más fuertemente la vas a experimentar. Si tienes alguna ubicación en Géminis, también. De acuerdo con StyleCaster.com, te pondrá a mirar de frente a la persona en la que te has convertido, y revisar si has aprendido de tus errores del pasado. Además, podrías convertirte en el centro de atención y que todos se interesen por lo que tienes para decir.

Sagitario

La luna fría ocurre mientras estás en plena temporada de tu cumpleaños, y en tu signo opuesto, mientras el Sol te alienta a sentir confianza en ti mismo. Según Castillo, esta lunación te obligará a reconocer qué relaciones funcionan, son confiables, fuertes y en aquellas en las que debes reconocer que ya no funcionan más. Es posible que encuentres que alguna de tus relaciones vivan “la gota que derramó la copa”, y debes asumir la responsabilidad de alejarte y buscar lo que es verdaderamente sano para ti. Aquí necesitarás coraje, pero la luna te lo terminará de aclarar.

Virgo

Esta lunación te dará otra mirada en el campo profesional. Si estás replanteando tus objetivos laborales o profesionales, es posible que te des cuenta que algo no está funcionando y tengas que dar un giro total o “un golpe de timón para girar el barco a otra dirección”, como dice Castillo, esto no significa fracaso. No será fácil, pero te ayudará a reconstruir tu camino y reconvenir el rumbo para sintonizarte mejor con tus intereses. Esta luna llena te dará la energía para recomponer el rumbo.