Además de la adquisición de un resonador magnético, el servicio de Pet Scan y una unidad móvil, la Liga contra el cáncer Risaralda trabaja para traer al departamento equipos que permitan aplicar el tratamiento denominado Braquiterapia.

Así lo manifestó en entrevista con El Diario, el médico Álvaro Martínez, oncólogo radioterápico, quien trabaja en Michigan (Estados Unidos).

El experto señaló que “La Braquiterapia es un tratamiento con material radioactivo que hoy en día tiene la capacidad de tratar al paciente con cáncer sin dejarlo radioactivo, ya que simplemente se ponen unos dispositivos, entra la fuente radioactiva, se administra y se retira la fuente y el aplicador y el paciente se va para su casa. Nos permite tratar los tumores de forma ‘in situ’ (local) en vez de la aplicación de la radioterapia externa donde se afectan todos los tejidos. Es otro tipo de terapia contra el cáncer que está indicada en ciertos tipos de pacientes, no en todos. Depende del tipo de cáncer, por ejemplo, tiene un papel importante en el cáncer de cuello uterino, en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, entre algunos tipos de cáncer de piel”.

Esta terapia se puede utilizar de manera individual en los tratamientos contra el cáncer, como el que afectó a Alejandra Villafañe, también en combinación con quimioterapia y/o radioterapia. De manera individual cuando el cáncer se encuentra en una etapa temprana, y combinada cuando el estado del cáncer esta avanzado.

Para la aplicación de la Braquiterapia se requiere de herramientas tecnológicas que deben de contar con la facultad de poderse poner en un resonador, de lo contrario no se puede utilizar.

“Los costos de los tratamientos como la Braquiterapia son más altos que los de otros tipos de tratamientos, por eso es que en Colombia muchas veces estos costos no son pagados por las EPS, entonces es más un problema con las EPS que con la falta de dotación de este tipo de herramientas tecnológicas en los hospitales, clínicas o centros de salud. Si ellos no pagan, el servicio no se puede prestar. Hoy en Colombia las EPS están más interesadas en invertir recursos en propiedad raíz, que proveer de servicios de calidad a los usuarios, deberían estar autorizando los servicios y no negándolos”, acotó el médico Martínez.

Valientes mujeres cuentan su historia contra el cáncer

Octubre es considerado el mes de la lucha contra el cáncer de mama, como el que superó la mamá de Egan Bernal, el tipo de cáncer más común en el mundo después del cáncer de piel. El Diario diálogo con mujeres que actualmente están en tratamiento contra esta enfermedad y algunas que ya han superado esta afectación de salud que le ha costado la vida a cientos de personas en Risaralda, estas son sus historias.

Gloria Vélez

“El cáncer es muy duro, la verdad es que el tratamiento es complicado, pero el apoyo del personal de la Liga Contra el Cáncer Risaralda, quienes nos tratan como parte de su familia, hace que sea más fácil sobrellevar esta situación. A mi me diagnosticaron cáncer de mama en el lado derecho con metástasis en el sistema linfático el 24 de octubre del 2022. Mi mensaje para las mujeres que sufren de esta enfermedad o que les acaban de dar el diagnóstico, es que no tengan miedo porque la palabra cáncer no significa muerte, significa lucha y hay muchas mujeres que han logrado salir adelante”.

Claudia Restrepo

Gracias a Dios he encontrado mucho apoyo en mi proceso contra el cáncer, es un proceso largo y algo doloroso, pero que también nos llena de fortaleza para luchar por nuestra vida, por nuestras familias. Ha sido vital el apoyo del personal médico y mis seres queridos, en mi caso la fe en Dios me ha ayudado a sobrellevar esta enfermedad y a pesar de los momentos difíciles sigo adelante celebrando la vida, sin bajar los brazos.

María Liliana López

“Para mi fue muy difícil en el momento que me dieron la noticia de que sufría de cáncer de mama. Vengo de Anserma Caldas y aunque en principio fue duro el traslado a Pereira, durante el tratamiento he podido conocer personas maravillosas, compañeras de lucha que a diario combatimos esta enfermedad con apoyo del personal de la Liga Contra el Cáncer Risaralda. Me realice el autoexamente y sentí una bolita en mi seno, de inmediato pense que eso no era normal y fui al médico y posteriormente me dieron el diagnóstico. Mi mensaje para las personas con esta enfermedad es que hay que seguir para adelante, con actitud de que se puede vencer al cáncer”.

María Trinidad Castro

“Gloria a Dios le he podido ganar la batalla al cáncer, lo bien que me acogieron me permitió sacar fuerzas y luchar contra esta enfermedad. Fueron 4 años los que estuve combatiendo y fueron muchos los aprendizajes. Es imposible no sentirse triste cuando te dan el diagnóstico, uno empieza a pensar en la familia, en que va a dejar solos a los hijos, pero con el tiempo y ayuda de la familia y el personal médico, uno se da cuenta que se puede luchar, se puede sobrellevar la enfermedad. Tenemos que conocer nuestro cuerpo, porque esto es vital para detectar una anomalía a tiempo.”

Mónica Henao

“En el 2019 detecte que tenía algo raro en uno de mis senos, acudí a un centro de salud y allí me confirmaron que tenía cáncer de mama. En el 2022 recaí, pero gracias a Dios, a mi familia y a la Liga, he podido afrontar esta situación y afortunadamente mi cuerpo ha recibido muy bien el tratamiento y por eso voy para adelante, sin desfallecer en esta dura lucha que te deja muchas enseñanzas y la posibilidad de conocer personas maravillosas que hacen que esa lucha sea más fácil. Podemos derrotar al cáncer, pero es necesario hacerse los chequeos correspondientes porque en mi caso fue en una cita de control con la mastóloga donde me detectaron nuevamente el cáncer.”

Albany Gaviria

Me detectaron el cáncer cuando apenas tenía 20 años de edad, fue un momento impactante en el momento, pero pude afrontar esta situación. La verdad cuando me dijeron que tenía la enfermedad entre en shock, llore, lo primero que se me venía a la cabeza era mi familia. Los jóvenes no podemos pensar que el cáncer es una enfermedad que le da a las personas de 40 años en adelante, todas podemos llegar a sufrir esta situación, por eso mi llamado es a que conozcan su cuerpo, a que se cuiden. También mandarle un abrazo y una voz de apoyo a todas esas mujeres que han o tienen cáncer, porque muchas vez uno se siente sola.

