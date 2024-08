Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El actor bogotano Juan Pablo Raba, desde que lidera su pódcast Los hombres sí lloran, ha demostrado su interés de abogar por la salud mental y el bienestar emocional en un entorno del “patriarcado”, que según Raba, no solo afecta a las mujeres sino también a los mismos hombres.

(Le puede interesar: ¿Está deprimido? La música clásica podría ayudarlo a cambiar su estado de ánimo, afirma la ciencia)

En medio de su proyecto, en donde conversa con personalidades sobre la salud mental y “los estigmas y estereotipos que la rodean”, el actor descubrió que tenía un síndrome, el cual al principio no entendía, según relató Raba a BBC Mundo. “Algo de lo que no se habla, que se vincula a algo sexual, pero que también puede dar depresión o ansiedad”, detalló.

El actor de ‘Narcos’ y ‘Mi Gorda Bella’ reveló que sufre de andropausia, una condición que se refiere a una serie de síntomas que los hombres pueden experimentar a medida que envejecen, generalmente a partir de los 40 o 50 años.

Como le pasó a Raba, de 47 años, esta afección no ocurre de manera abrupta, sino que es un proceso gradual.

Antes de conocer este proceso natural que se da en los hombres, el actor contó cómo supo que padecía de andropausia. “Yo mismo comencé a tener sudores insoportables en la noche. Me hice todos los exámenes y todo estaba bien. Los médicos no entendían. Uno propuso que me hiciera un examen de testosterona, porque me dijo que le parecía que estaba llegando a la andropausia”, dijo a la BBC.

(Lea también: Juan Pablo Raba aceptó el reto de bañarse en un minuto: “Solo motor y alas”)

¿Qué es la andropausia, condición que tiene Juan Pablo Raba?

Esta condición, similar a la menopausia en las mujeres (disminución en la producción de hormonas femeninas) se trata de una disminución en los niveles de testosterona, la principal hormona masculina.

El diagnóstico se basa en la evaluación de los síntomas y, a veces, en análisis de sangre para medir los niveles de testosterona. Gracias a este diagnóstico, Raba inició un tratamiento efectivo. “El doctor me habló de terapias de hormonas, de suplementos naturales que funcionan muy bien, y en efecto, después de tomarlos se me pasaron los sudores y los niveles de testosterona volvieron a los niveles previos”, comentó.

Sobre esta enfermedad que puede causar depresión, ansiedad o falta de sueño, Raba expresó que busca generar que se hable más sobre estos temas que aún enfrentan numerosos estigmas.

“En el tránsito de mi propia crisis de la mediana edad me encontré con muchos amigos, conocidos y profesionales que pasaban por lo mismo, y me di cuenta de que quizás no había demasiados espacios para entender entre todos lo que nos pasaba”, dijo el bogotano al medio.

Lee También

El actor también destacó la importancia de no considerar este tema como una señal de debilidad o una reducción en la virilidad masculina: “discutir la andropausia no significa que seamos menos hombres”.

“Es simplemente un diagnóstico médico que identificado a tiempo puede ser muy beneficioso para nosotros y las personas que nos rodean”, concluyó.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.