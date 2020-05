green

Como informó The New York Times, el Hospital Cedar-Sinai, de California, y la Universidad Stony Brook, de Nueva York, son las instituciones que empezaron a realizar los ensayos con pequeños grupos de hombres y mujeres mayores de 50 años.

En este momento, cualquier señal de mejoría es una esperanza para poder combatir el virus y, teniendo en cuenta las cifras, las mujeres son menos propensas a morir por el COVID-19, los hombres les doblan en número de afectados, según datos recopilados en China y Estados Unidos.

En la mencionada Universidad ya empezaron los ensayos con 110 pacientes, quienes presentaron los síntomas críticos del virus; a la mitad de ellos les aplicarían un parche de estrógeno sobre la piel durante una semana, la otra parte recibiría atención médica estándar.

“Puede que no comprendamos exactamente cómo funciona el estrógeno, pero tal vez podamos verlo en el paciente”, explicó Sharon Nachman, líder del laboratorio de Stony Brook, a The New York Times.

En cuanto al Cedar-Sinai, internó a 40 hombres, a quienes les suministrarían progesterona inyectada, pues tienen mayores propiedades antiinflamatorias. La dosis se proporcionaría durante 5 días y se controlaría según el proceso del paciente.

Pese a las teorías y pruebas realizadas, Sara Klein, científica que investiga las diferencias de sexo en infecciones virales y respuestas de vacunación en el Johns Hopkins Bloomberg, le comentó al medio que es poco probable que las hormonas tengan algo que ver con la resistencia evidenciada en las mujeres; podría ser más un factor genético.