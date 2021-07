El Invima advirtió a los consumidores sobre el producto porque luego de hacer una inspección y vigilancia no encontró una planta para preparar la “Mezcla láctea en polvo” La Campesina, por lo que se incumplió “lo dispuesto en la resolución 2674 de 2013”,

La entidad comunicó que le quitó el registro sanitario RSAJ02I20713 a esos productos y ahora son considerados “fraudulentos”.

Por lo mismo, les pidió a los colombianos abstener se consumir esa leche en polvo que tiene dos variedades: la normal y la de vitaminas y minerales.

“Se desconoce la ubicación de las instalaciones donde se están fabricando estos productos, y por lo tanto no es posible saber la inocuidad, es decir, no se garantiza que el alimento no cause daño al consumidor cuando lo prepare y consuma”, agregó el Invima.