Gracias a los avances tecnológicos, ahora hay nuevas formas de crear imágenes ambiguas porque los dispositivos móviles ofrecen programas con herramientas que las crean de forma más rápida y eficaz.

¿Qué son las imágenes ambiguas?

Getty.

Son gráficos que se entienden de varias formas y que, de hecho, se pueden hacer intencionalmente, aunque, en algunos casos, son solo una cuestión de percepción individual.

Estos recursos suelen usarse en áreas que tienen relación con la búsqueda de nuevas formas para capturar la atención de los usuarios y crear un impacto duradero en el espectador, como la publicidad, el arte y el periodismo.

¿Qué dice la interpretación de una imagen ambigua sobre usted?

Getty.

La interpretación que hace sobre una imagen normalmente depende de varios factores personales, por lo que algunos consideran que estas ilustraciones revelan varios aspectos sobre una persona.

Por eso se dice que si, por ejemplo, ve una imagen de una figura que puede ser un hombre mayor o una mujer joven, su interpretación dependerá de su edad y genero.

En otros casos también lo relacionan con las emociones que tenga, esto se puede evidenciar en las personas que primero observan a un hombre mayor y no a una mujer joven, ya que esto puede ser un indicio de que siente empatía por los ancianos.

¿Cuál es el primer animal que ve en la imagen?

A continuación encontrará una gráfica que fue hecha con inteligencia artificial, con el fin de describir algunas características de su personalidad.

Pulzo.

1. Gato: suele ser solitario e independiente, por lo que prefiere hacer actividades que no involucren a más personas y normalmente es más cauteloso y observador e, incluso, parece que es inaccesible si no se siente cómodo en algún entorno o si no es cercano a la persona con la que está compartiendo.

2. Perro: es extrovertido y amigable, disfruta de la compañía de otras personas, busca activamente las interacciones sociales, es muy cariñoso con sus seres queridos y disfruta de los planes al aire libre, aunque también es terco y le cuesta quedarse en un solo lugar.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.