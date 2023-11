Así le irá, según su signo del zodiaco en el horóscopo, durante esta semana del 26 de octubre al 2 de diciembre, según el reconocido Tarot de Mavé.

SAGITARIO

El año va a terminar y usted necesita poner los pies en la tierra para no equivocarse, analizar las cosas con realismo y tomar decisiones que antes no hubiera tomado, con la seguridad de que despeja el camino hacia el futuro. Su Tarot alude a decisiones personales que aplazó… No sabía qué debía hacer ni cómo. Ya lo sabe.

CAPRICORNIO

Se levanta con una sonrisa a pesar de que el mundo esté dando tumbos. Rutinas menores lo llenan de sentido; las cuestiones estructurales y macroeconómicas de la globalización le producen náuseas y vértigo. Las pequeñas cosas llenas de olor, sabor, color, entusiasmo, descubrimiento y misterio, anuncian una semana feliz.

ACUARIO

El mundo es y será injusto, sostienen varios. Los poderosos en el poder seguirán imponiendo sus reglas asimétricas, desiguales… Usted ve diariamente manifestaciones de injusticia con la complicidad de varios: personas que no se incomodan, se quedan quietas frente a lo que pasa y dejan que los Quijotes, luchadores contra molinos de viento, levanten la voz. Usted es uno de los Quijotes.

PISCIS

Un impulso de felicidad le recorre todo el cuerpo y lo reanima después del cansancio de este año… Sus proyectos están dando resultados; varios lo reconocerán así después de duras críticas. Y además, lo apoyan personas afectuosas y solidarias. La canción de “año nuevo, vida nueva” está sonando en su cabeza. Y las cosas que a usted se le meten en la cabeza resultan…

ARIES

Había construido fantasías que incluían épocas doradas y buenos finales. Le está costando mucho trabajo aceptar que varios sueños se derrumbaron y lo único que puede hacer es encontrar el camino para salir del laberinto, lo cual tomará tiempo… Usted es lento para digerir los acontecimientos de la vida, algunas personas lo hacen más rápido.

TAURO

La comunicación con su pareja fluye… Hablar sobre temas diversos en un intercambio intenso, que no está libre de controversias. Al final siempre hay puntos de encuentro y queda la conversación pendiente… Conversan acerca de sí mismos, sobre lo que pasa aquí y allá, sobre los errores cometidos, algunos tienen solución, otros no, sobre inventar proyectos para enfrentar la adversidad, etcétera. Conversan.

GÉMINIS

Varios proyectos de trabajo se frenaron por las difíciles condiciones de la realidad; se frenaron por razones objetivas. Es muy descorazonador no saber hacia dónde se va y presenciar los bandazos continuos para uno y otro lado, la incoherencia… De allí, los cimbronazos en la oscuridad y la suma creciente de errores graves, que son inadmisibles.

CÁNCER

Cuidarse es un deber… Cuidar el cuerpo y la mente, cuidarse de la inseguridad en las calles de la ciudad, de los tramposos que echan sus cuentos y sus redes, de los mentirosos que confunden, de los resplandores del ego que enceguecen, de los que fingen ser lo que no son, de los virus que siguen contagiando a pesar de que no se los mencione como un problema de salud pública, etcétera. Usted se cuidará de todo, no lo estaba haciendo…

LEO

Usted ha sobrellevado cargas y problemas que no son suyos; ha corregido errores y encontrado salidas para muchos, mientras los otros, muy cómodos, han llegado al extremo de reclamarle por no hacer lo suficiente. Se espabiló, está poniendo límites. Y que cada quien enfrente lo propio ¿Egoísmo o principio de salud mental? Lo segundo, sin duda.

VIRGO

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, su único arcano, usted protesta… Esto es útil si aprecian su compromiso con el entorno- no es un espectador pasivo, que no se inmuta por nada- y reconocen que tiene razón. Insistirá en sus protestas por principio. No importa si, como dice el lenguaje popular, se trata de “un perro que le ladra a un muro”.

LIBRA

Percibe algo distinto en las personas, en la luz de la mañana, en las noches que en esta época del año empiezan más temprano… Es algo como serenidad y confianza en que hay muchas personas que enfrentan la vida con responsabilidad y logran así que la locomotora del mundo no se frene… Usted no cree que su percepción sea mera ilusión, las cosas van a mejorar.

ESCORPIÓN

Lo que sigue pasando en el mundo… A pesar de las declaraciones de alto nivel, las manifestaciones multitudinarias y las plegarias, la guerra continúa… Quienes la apoyan son los mismos que niegan la historia triste del mundo, escrita bajo las explosiones, las ruinas, el humo, la sangre, las heridas y la rigidez de los cadáveres ¿Tendrá razón este verso de Borges: “No nos une el amor, sino el espanto”?

