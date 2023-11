Acuario

(21 Enero a 19 Febrero)

Ten presente que las revoluciones que estás viviendo sirven cuando se tiene un plan concreto para el futuro. Actuar de manera precipitada no sirve de nada.

Arcano del día: el sol.

Piscis

(21 Febrero a 20 Marzo)

Hoy los planes que tienes para el futuro podrán empezar a dar sus primeros pasos. El orden con el que estás proyectando tu relación sentimental es la receta para garantizar una convivencia sana.

Arcano del día: el colgado.

Aries

(21 Marzo a 20 Abril)

Será el día perfecto para innovar en diferentes ámbitos de la vida, pero especialmente en el profesional, este es el momento de brillar con luz propia.

Arcano del día: la muerte.

Tauro

(21 Abril a 21 Mayo)

Tendrás que mostrarte menos intransigente con las opiniones de los demás si quieres tener un día tranquilo. Es importante que salgas del caos y atraigas armonía por tu salud mental.

Arcano del día: la torre.

Géminis

(22 Mayo a 21 Junio)

Piensa que las discusiones podrían llevarte a tener una ruptura con alguien a quien quieres mucho. Es mejor hablar a tiempo y dejar que el universo actúe esta vez.

Arcano del día: la luna.

Cáncer

(21 Junio a 23 Julio)

Te sentirás en armonía con lo que te rodee, además, las relaciones con los demás serán maravillosas. Por fin saliste de la turbulencia que provocaron tus emociones.

Arcano del día: la rueda de la suerte.

Leo

(24 Julio a 23 Agosto)

Tienes que hacer un llamado al orden emocional. No puedes seguir moviéndote en tu relación de pareja con tanta bipolaridad. Aterriza sentimientos y actúa.

Arcano del día: el colgado.

Virgo

(24 Agosto a 23 Septiembre)

Debes mantener la calma y dedicarte a tus asuntos, sin inmiscuirte en los de los demás. Los asuntos de quienes te rodean no son tus problemas, no busques protagonismo donde no lo hay.

Arcano del día: el diablo.

Libra

(24 Septiembre a 23 Octubre)

Día de muchas satisfacciones laborales. A veces lo que menos esperas es lo primero que llega. Agradece y dale la bienvenida a este nuevo ciclo donde la prosperidad será el camino el éxito.

Arcano del día: el sol.

Escorpión

(24 Octubre a 22 Noviembre)

Viene en camino una explosión de luz universal que solo le dará paso a la satisfacción personal. Este es el momento de tomar decisiones que favorezcan tu camino.

Arcano del día: el sumo sacerdote.

Sagitario

(23 Noviembre a 21 Diciembre)

Tus emociones estarán bastante revueltas hoy, Sagitario, así que no deberías darles demasiada importancia. Avanza y deja de mirar al pasado.

Arcano del día: la estrella.

Capricornio

(22 Diciembre a 20 Enero)

Será un buen día si no malgastas tus energías en discutir con los demás. Deja que la gente hable y que se amargue sin sentido, tú estás actuando bien y por eso es que despiertas envidia.

Arcano del día: la muerte.

