Tauro: Usted lleva días, varias semanas mejor, ignorando los problemas, para detener la explosión, que no podrá evitar esta semana y ¿Entonces qué? Lo positivo es que la verdad saldrá a flote: las cosas no estaban bien como parecían y el equilibrio era un hilo débil que se rompió… Esto lo obligará a enfrentar los problemas, ahora sí.

Géminis: Si en su trabajo se entera por azar de lo que sucede, se siente marginado. Pero si averiguan su parecer, como ha ocurrido en las últimas semanas, se siente acosado por las preguntas y perdiendo el tiempo; no sabe si opinar o trabajar… En el fondo, lo asusta expresar sus puntos de vista; su medio laboral abierto en apariencia, no lo es…

Cáncer: Carga sobre sus hombros el mundo con sus numerosos desastres; la preocupación se le nota. No puede ser optimista; como están las cosas, el optimismo se volvió una cuestión de locos… Todos los días pasa lo mismo, el camino no se despeja, no hay cambios… Algo tendrá que hacer usted y todos los que se sienten así, para no enfermarse.

Leo: Habla solo y manotea en la mitad de la cuadra o en el centro de la sala… Necesita desenredar el amasijo de las cosas que pasan y no lo dejan pensar; le vuelven la cabeza como un nido de pájaros. Insistirá en entender qué está sucediendo y en impulsar sus proyectos para que el futuro no se le salga de las manos. Tiene derecho al futuro.

Virgo: A diestra y siniestra aparecen figuras colosales que se creen con autoridad para controlar y mandar, que todos les obedezcan… Dichos personajes son ególatras; no se dan cuenta de que otras personas también van por la vida y ocupan un lugar en el mundo. No debieran ser ejemplo para nadie: eso es lo que usted piensa y expresará esta semana

Libra: Usted ha sido muy crítico y ha corrido los riesgos que la crítica conlleva si se ejerce sin miedo al qué dirán. Sus palabras y actuaciones despiertan a muchos somnolientos que giran a su alrededor; después de la conmoción ellos siempre le agradecen que les haya abierto los ojos para no seguir como zombis hacia la piedra de los sacrificios; se lo agradecerán esta semana.

Escorpión: Las conversaciones triviales sobre el color de las rosas por ejemplo, si son rojas o amarillas, pueden terminar en discusiones muy ácidas… Para usted lo primero es responsabilizarse de las palabras que pueden tranquilizar o hundir en la desesperación, abrir caminos o cerrar el paso, propiciar reflexiones individuales y colectivas o arrastrar a necedades y atropellos. Palabras que esclavizan o liberan.

Sagitario: Intuye que algo bueno va a pasar, lo cual lo anima a subir la cuesta; algo le dice que recuperará el aliento… Su Tarot recuerda las palabras de Camus: “Aunque el mal y el abismo estén siempre presentes en nuestra vida, tenemos que actuar como si se les pudiera vencer. Incluso si no fuera posible, ahí quedaría la gloria del intento”.

Capricornio: De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, no tendrá tiempo libre. Las noches se alargarán sin celebraciones ni descanso, para continuar largas reuniones alrededor de lo que se debe hacer con urgencia, con el fin de evitar males mayores… Usted está preparado para un trabajo riguroso, exigente, pero muchos se rebelarán.

Acuario: Venía pidiendo que el amor llegara como una ráfaga de viento que tumbe la puerta, un sonido de campanas o latidos del corazón… Esta semana, ante la llegada inminente del amor, abrirá los brazos sin miedo y expresará su regocijo… El camino será largo y habrá menos tropiezos: aprendió de las viejas experiencias, algunas fueron dulces y también las hubo saladas.

Piscis: Quisiera ser como esa vecina que todas las mañanas cruza la calle, despreocupada, al menos eso es lo que usted piensa; si se acercara, su percepción cambiaría y a lo mejor, a esa persona que va flotando en el aire también le preocupan muchas cosas y no desconoce la urticaria que produce la desesperación. Se esforzará en controlar sus nervios.

Aries: Está olvidando los buenos propósitos que se fijó el 31 de diciembre, hace cuatro meses, casi cinco… Ha sido muy difícil mantener la disciplina; usted cede a las tentaciones y la cadena de culpas y justificaciones, es el eterno círculo vicioso que se activa los lunes a primera hora, cuando los excesos del fin de semana son notorios ¿Cumplirá finalmente sus buenos propósitos? ¿Esta vez sí?

