Incertidumbre y viajes se preparan para el comienzo del fin de semana. Estas son las predicciones de Walter Mercado:

(Vea también: Horóscopo de Walter Mercado para este 16 de marzo)

Aries

Saturno, en tu casa de la espiritualidad, despierta en ti el deseo de ponerte en contacto con lo que no se ve. Esa parte divina que nos conecta a todos con el universo se activa. Gustarás de buscar información y conocer más sobre este tema. No tengas miedo de hablar con la verdad, siempre y cuando lo hagas con respeto y amor.

Números de suerte: 14, 20, 7.

Tauro

Si tienes en mente hoy dar un paseo, o un viaje o alguna actividad social, prepárate para confrontar malos entendidos, retrasos y cancelaciones. No dejes escapar ningún detalle y asegúrate de que todos entiendan claramente cuáles son tus planes. Toma tus precauciones y así te evitarás muchas frustraciones.

Números de suerte: 5, 14, 28.

Géminis

Te encuentras en un periodo de búsqueda en el plano personal. Es muy posible que no encuentres por el momento, respuestas a todas tus preguntas, pero ten la seguridad de que todo aquello que te inquieta, tiene solución. Saturno exalta lo mejor de ti, despliega tus buenas cualidades, manifiesta toda tu creatividad.

Números de suerte: 11, 1, 24.

Cáncer

La educación, los viajes, la filosofía y nuevas experiencias son los temas que se intensifican para ti, gracias a la energía de Saturno. Te encuentras preparado para comenzar un nuevo estilo de vida, pero ve con cautela ya que se podrían presentar algunos retrasos, así como conflictos legales y contratos que requieran de tu firma pero al final saldrás victorioso.

Números de suerte: 13, 8, 6.

Leo

Abre tu corazón a esa persona que quiere compartir contigo. Descubrirás a través de la comunicación íntima y personal que estás cambiando tu manera de ver la vida. Algo muere en ti y nace una nueva manera de pensar y vivir. El futuro no será visto de la misma manera. Enfrentas realidades que te resultarán muy positivas.

Números de suerte: 5, 18, 24.

Virgo

Saturno derrama su energía sobre tus relaciones personales, especialmente con tu pareja, intensificando las mismas. Esto quiere decir que tienes que poner más de tu parte, insistir, explicar y aclarar con mucha intensidad a la hora de pedir o negociar algo que quieras o desees para una mejor relación. Ten la seguridad de que triunfarás en lo que te propongas.

Números de suerte: 45, 31, 7.

Libra

No te faltará iniciativa y energía para enfrentar cualquier reto que se presente en tu trabajo. No obstante, cuídate de dar más de lo que tu salud te permita. Cuidarte, descansar en cuerpo y mente es muy importante para que puedas realizar una buena labor. No exijas de otros lo que tú no puedas dar. Fluye con la vida. Relájate y deja ir lo que te incomoda.

Números de suerte: 11, 8, 15

Escorpión

Saturno está implementando sus lecciones de vida. Escribe toda fecha que sea importante recordar y verifica tus planes una y otra vez con esas personas importantes en tu vida. Retrasos y cancelaciones de última hora pueden alterar tu balance emocional y explotar fácilmente ante alguna complicación. Respira hondo, cuenta hasta diez y sigue adelante, todo es pasajero.

Números de suerte: 7, 13, 9.

Sagitario

Saturno trae cambios en el hogar, algunos muy necesarios para ayudar a algún familiar. Es importante que todo el mundo explique y exponga sus deseos y que no se quede nada en el aire, ya que puede haber algunas frustraciones por falta de claridad. Lo importante es que todos estén de acuerdo y que reine la paz.

Números de suerte: 4, 17, 20.

Capricornio

Una explosión de información, experiencias e ideas embellecen tu mundo intelectual y profesional gracias a la energía de Saturno, tu regente. Prepárate para exigir tus derechos y decir verdades sin imponerte a la fuerza. Saca tiempo para desconectarte y descansar Estoy dispuesto a luchar, ganar y vencer, pero necesitas estar bien claro mentalmente.

Números de suerte: 13, 4, 21.

Lee También

Acuario

Entras en negociaciones con aquellos que compartes bienes, dinero, negocios o propiedades. Saturno te impulsa a ser más práctico y no derrochar tu dinero en cosas que realmente no necesitas y que sirven solo para impresionar a otros. Revisa tus cuentas, ponte al día y no firmes nada bajo presión o con prisa.

Números de suerte: 7, 15, 33.

Piscis

Saturno, el planeta maestro, entra hoy en tu signo convirtiendo tu mente en un volcán de ideas y planes. Tu estado de ánimo es muy cambiante en estos momentos y no te dejará seguir un plan económico seguro. Por el momento será sabio de parte tuya, planear, compartir ideas con tu familia y dejar las decisiones finales para más adelante.

Números de suerte: 9, 18, 20.