Por: El Espectador

Así le irá esta semana del 30 de junio al 6 de julio según su signo del zodiaco del horóscopo, según el reconocido Tarot de Mavé:

Cáncer

Llegan recuerdos de personas, conversaciones fluidas y otras muy difíciles, amores fugaces y otros que se alojaron en el tiempo entre árboles y flores, pruebas superadas. Aparecen también dolores antiguos que están a flor de piel y se reactivan con la menor evocación y la nostalgia cae como la niebla que envuelve… Ayer es ayer y hoy es hoy.

Leo

Para enfrentar los acontecimientos que han revolucionado su entorno, se ha visto cruzando los dedos, buscando un trébol de cuatro hojas en el prado, símbolo de buena suerte, caminando en la punta de los pies, haciendo oraciones y promesas para implorar la benevolencia del azar y prendiendo muchas velas de todos los colores… Usted recurre a varios amuletos en tiempos de cólera…

Virgo

En su trabajo dicen que los malos resultados se deben a la permisividad: todos hacen lo que les parece, el desorden es total, luego la solución es orden y disciplina, vigilar de cerca y de lejos, ejercer el control e imponer obediencia. Varios opinan que esta es la única forma de superar el mal ambiente y que los problemas se acaben. Usted piensa lo contrario.

Libra

Este año está pasando muy rápido, bueno, para unas cosas sí, para otras no… La percepción del tiempo es contraria: a veces es un hecho feliz, se quieren alargar los días y otras veces se anhela que el tiempo transcurra muy rápido, con el fin de que lo malo y feo pasen y todo cambie para bien. En su caso, usted está contento y quiere quedarse así por los siglos de los siglos.

Escorpión

Le está costando trabajo hacerse el loco… La cuestión es cómo expresar sus inconformidades sin volverse uno más, otro, de los que manotean, gritan y tienen un rostro de furia y chispeantes los ojos. Dejará ver lo que piensa; su crítica no es caprichosa, sus argumentos tienen solidez y no irrumpirán en el aire como una tormenta eléctrica.

Sagitario

Mientras en algunos lugares del planeta celebran con alegría el solsticio de verano, en otros lugares llueve a cántaros y las personas se mueven resignadas con el agua a las rodillas y rumbo a ninguna parte: estos son los contrastes. En lo que sí hay coincidencia en varios lugares del planeta es en que la guerra debe continuar para hacer el mundo más justo y libre ¡A usted le parece una gran equivocación!

Capricornio

Qué tal si usted da el primer paso en el amor y no sigue cavilando en si será correspondido o no… La manera de no alentar fantasías vanas es revelar sus sentimientos y que pase lo que ha de pasar: esto será mejor que permanecer en el limbo en donde se muerde los labios. Y pasarán cosas buenas, como anuncia el tres de copas del Tarot.

Acuario

Algunos piensan que desistió de sus proyectos en un acto de sensatez… Y no es así, los sigue considerando válidos, urgentes. Está tomando distancia para hacer los cambios necesarios; no quiere caer en las garras de la terquedad sin considerar lo que ocurre a su alrededor, sin atender observaciones y sin tener la humildad de reconocer que no se las sabe todas. A pesar de sus años y de su experiencia, le falta mucho por aprender.

Piscis

Usted se detiene en los pocos rincones bellos de la ciudad y en la generosidad de muchas personas. También reflexiona sobre el arte que en sus distintas expresiones enaltece el espíritu y es una forma de resistencia contra la violencia y la muerte. Y hace esto para llenar de sentido el paso por este mundo que jamás puede ser anodino.

Aries

Hay que decidir de manera independiente: liberarse de muchos consejos, algunos con buenas intenciones y otros no… Varias personas que pasan por su lado se sienten con derecho a opinar: le dan instrucciones, usted debería hacer esto o lo otro y hasta fijan sus citas. No son abusivos, les ha pedido que intervengan…

Tauro

Usted se pregunta si se ha vuelto intolerante al punto de no soportar el menor tropiezo; para que no lo molesten tendría que subirse a la copa de un árbol… Buena parte de su tiempo se le va en desentrañar la verdad, oculta en una maraña de enredos… Si le mostraran las cosas como son, todo sería distinto. Engañar, engañar, engañar se volvió una fea costumbre.

Géminis

A veces le parece que está solo, perdido en la selva… En ese estado envidia a quienes se mueven a su alrededor con propiedad, seguros de lo que dicen y hacen, serenos a pesar de las tempestades y confiados en que el futuro llegará bien. En palabras de Porfirio Barba Jacob: “Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres”.

