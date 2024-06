Por: El Espectador

Este fue el mes de los impulsos para renovar tus emociones. Tus días estuvieron vestidos de conexiones que creíste que no se iban a dar y por fin estás tranquilo. No obstante, debes tener claro que tu ámbito profesional se encuentra “atorado” porque no has logrado liberarte de la rutina que decidiste vivir solo por capricho.

Tauro

Lo importante de estos últimos días es que empezaste a trazar un nuevo camino. Junio fue la puerta para abrir nuevos comienzos, todo gracias a la seguridad que decretaste cuando decidiste cerrar ciclos. Las oportunidades económicas se servirán en la mesa y le darás paso a una temporada donde la luz estará a tu favor para retirar del camino trabas. La vida te está cuidando.

Géminis

La lección del mes es que no vuelvas a tropezar con lo que dejaste ir por falta de certezas. A veces quieres volver a lugares, con personas que te roban energía. En la medida que entiendas esto podrás atraer nuevos sentimientos a tu vida, por lo tanto, junio se convirtió en un trampolín emocional para mostrarte de qué estás hecho, seguro que nada es casualidad, y que tu vibración irá de la mano con los deseos conscientes de tu corazón.

Cáncer

Si hay alguien a quien aplaudir este mes que termina es a ti. La capacidad de buscar soluciones para solucionar tus problemas familiares fue todo un reto. Te empujaste, te guiaste por tu intuición y te enviaste señales para entender que si hablas con el universo todo lo positivo llega a ti. Solo hay algo con lo que todavía debes lidiar un poco y es aceptar tus imperfecciones, dejando que el miedo y las heridas desaparezcan para atraer más tranquilidad.

Leo

La vida te advirtió que la clave para vivir en armonía es valorar. Tuviste mucha fuerza de voluntad y energía positiva para hacerle frente al caos que viviste los tres primeros meses del año. No desfalleciste y eso es lo que debes agradecerte. Quizá te sientes decepcionado con alguien que quisiste mucho, pero esas son lecciones importantes del universo para que dejes de idealizar a la gente y no abras tu corazón a quienes solo buscan sacar beneficios. Duele, claro, pero saliste adelante.

Deja de conformarte con todo lo que se da alrededor de tu vida. No estás luchando y te enfrascaste en situaciones “cómodas” que al final del día solo te dejarán golpes emocionales duros difíciles de tramitar. Debes enfocarte únicamente en ti, y no satisfacerle a todo el mundo sus gustos, eso es lo que está poniendo trabas en tu camino. Fuiste flexible con la gente de tu alrededor, no obstante el egoísmo contigo mismo vistió tus días, de ahí que sientas tanto inconformismo con tu interior. Hay que tomar decisiones, no por capricho, como lo hiciste el último mes, sino por certeza.

Libra

Dejaste los medios a un lado y por fin empezaste a manifestar las cosas que quieres para tu vida. Descubriste tu espíritu luchador y a pesar de que la última semana estuviste un poco disperso lograste estabilizar tus pasos. Ten claro que en ocasiones tienes que cambiar la forma de hacer algunas cosas para que lleguen los cambios que esperas. Dudas mucho de tu trabajo y en un abrir y cerrar de ojos te vas a dar cuenta de que el esfuerzo vale la pena y te va a conducir a nuevos caminos donde no exista la incertidumbre.

Definitivamente, no estabas preparado para el caos emocional que viviste. Que prueba de fuerza interior la que te puso la vida estas últimas semanas. A veces las grandes lecciones vienen cargadas con mucho dolor para remover la energía y las relaciones con los demás. Este momento de tu vida se llama transformación. Se fueron amistades, cerraste ciclos, incluso contigo que ahora te hacen vibrar de otra manera. La clave aquí es preguntarte si canalizar esa fuerza realmente reparó tu corazón y si la valentía y el coraje serán tus nuevas aliadas en el camino.

Sagitario

Había que tomar las responsabilidades emocionales por “los cachos” como se dice coloquialmente. Este mes que pasó las decepciones marcaron un antes y un después en tus días. Las cosas no salieron como esperabas y aunque viste las cosas de manera negativa, esto era lo que faltaba para tener una transformación increíble en tu vida. Así que si tienes miedo, es probable que esa sensación se agrande para que te des cuenta de que todo lo que pasa en por falta de amor propio. Cuando lo tengas claro, el universo creará círculos positivos que nunca te hubieras planteado explorar.

Te está dando lo mismo llevarte al que sea por delante solo por cumplir tus propósitos. Ten cuidado porque aunque la vida ha sido generosa contigo estos meses puede darte un golpe importante. ¿Quieres ser feliz? Selo pero con transparencia. Estás deslumbrado con posibilidades que son solo fantasía, así que este mes fue una invitación a aterrizar. Ya lo que hiciste no puede deshacerse, ahora en lo que debes trabajar es en bloquear o eliminar esos sentimientos de venganza que te arropan. Reencuéntrate con tus objetivos sinceros, esos que salen de tu dadivoso corazón.

Acuario

¿A quién estás engañando? Ya basta por favor. Hay que empezar de cero, junio fue muy claro con sus señales y tu falta de comunicación está desencadenando unas crisis que seguro se pueden evitar. De nuevo, si te sientes presionado, qué haces con alguien que no va de la mano de tus expectativas. Sabes cómo quieres vivir, pero a la mínima oportunidad te dejas vencer por la incertidumbre. Vuelve a llenarte de emoción, de esperanza y no te pongas tantas trabas mentales porque eso lo único que está dejando ver es tu poca capacidad de resiliencia frente a la vida. ¿Seguirás complaciendo a los demás?

Piscis

Este mes que termina fue el de las sorpresas. Las luchas internas se disiparon y le dieron paso a una cosecha emocional importante que hoy está traducida en tus satisfacciones personales. Viniste a dejar huella, debes creértelo, muchos necesitan de ti para armarse de valor a vivir cosas nuevas. Pero, ¿estás dispuesto a recibir esa energía para salir de tu rutina? Por ahora es considerable tomar un respiro y empezar a revisar la dirección de tus próximos movimientos, sobre todo sin lamentaciones innecesarias. Atrae tu misión, tú más que nadie la conoce, así que adelante, con quien quiera estar, el que busque la forma de abandonarte, te enseñará.

