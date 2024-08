Por: El Espectador

Así está el horóscopo de hoy jueves 16 de agosto para los diferentes signos del zodiaco. Hay varios augurios positivos:

Horóscopo hoy jueves 16 de abril

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Alguien vendrá a remover cosas y lo mejor es cerrarle la puerta. Sabemos que te hace falta emoción sentimental, pero no arriesgues lo construido por un momento de tentación.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Ya diste lo suficiente y lo necesario para mostrar la verdad. Ahora queda esperar el resultado de los límites que estás poniendo para reconstruirte capa por capa, sin dolor.

Animal del día: Búho

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Tocó hacerle frente a lo que no querías. Esta crisis existencial es producto de convertirte en tu propio enemigo. Saca tu luz interior, analiza y soluciona para poder obtener respuestas.

Animal del día: Caballo

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Es normal sentirse confundido a veces, así que esa confusión te va a dar las herramientas para valorar más a esa persona que está a tu lado y que das por sentado que va a estar para siempre.

Animal del día: Perro

Leo (23 julio – 22 agosto)

No dejes entrar al pasado para que controle el presente. Esas personas que te hicieron daño no vuelven en modo amigable. Protégete con las certezas que tienes hoy en día para pisar lo que no sirve.

Animal del día: Culebra

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Mercurio retrógrado salió de tu signo, así que hay que empezar a proyectar, a mirar hacia adelante, solidificar sentimientos y limpiar cada espacio donde te sentiste abrumado, para poder fluir.

Animal del día: Gato

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

No te sientas culpable por sentir. Tus malestares estomacales están asociados a esas cosas que te angustian y no te dejan estar tranquilo. Suelta para resolver, respira y ámate porque vas a salir adelante.

Animal del día: Tigre.

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Por supuesto que debes cuidar tu energía, esta semana te ha tocado lidiar con personas que te absorben totalmente. No debes sentirte culpable por nada, porque es que no hiciste nada. Aléjate.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

No te vuelvas un espejo de eso que tanto te decepciona. Cuidado con la forma en que te expresas, tus palabras se convierten en una venganza emocional que no tiene mucho sentido.

Animal del día: León

Siempre mueves montañas por los demás, pero nadie por ti. Así que esa energía que inviertes en los demás, debes proyectarla hacia ti para demostrarte que si puedes y que eres capaz de todo.

Animal del día: Búho

Acuario (20 enero – 18 febrero)

¿No te parece que lo más conveniente hoy es dejar de lado el interés por lo que no es necesario? La felicidad no se compra con cosas materiales, se atrae con actos.

Animal del día: Sapo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Debes permitir que la confianza vista tus días, y no darle importancia a tu inseguridad. Disfruta del momento que estás viviendo, no es necesario sabotear tus emociones por miedo.

Animal del día: Elefante

