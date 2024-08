Por: Colombia Curiosa

El astrólogo Daniel Daza ha ganado atención en el país por sus acertadas predicciones políticas. De hecho, acertó con la elección de Gustavo Petro y con llamada a juicio del expresidente Álvaro Uribe, es por eso que sus comentarios sobre lo que va a pasar con cada signo del zodiaco son esperadas por sus seguidores.

Hablando de eso precisamente, se sentó con Daniel Trespalacios, conductor del programa El Cartel Paranormal, para hablar de lo que le depara a los 12 de signos del zodiaco del horóscopo en este segundo semestre del año.

Lo primero que dijo Daza es que este es el año del Dragón en la mitología china y que es el animal que se come a todos los demás. Es por eso que este año ha sido muy fuerte en temas mundiales y de decisiones difíciles.

Horóscopo de Daniel Daza para lo que resta de 2024

Daza aseguró que para Aries, en este semestre del año, debe tener cuidado con sus metas porque están desperdiciando el tiempo. Para Tauro dijo que es momento de invertir, pero antes de octubre; a Géminis le irá muy bien en este cierre del año relacionado con la carrera o retomando sueños del pasado.

El astrólogo continúo con Cáncer, asegurando que en este segundo semestre deben tener mucho cuidado con estar demasiado relajados, pero sin desperdiciar tiempo. Este es el único signo con la energía más neutra. A los Leo, en cambio, se leS viene una crisis a nivel emocional.

Con Virgo fue muy directo y dijo que deben hacer cambios, revisar de qué forma quieren proyectarse en varios aspectos de su vida. Para Libra no hubo buenas noticias, pues Daza aseguró que este año no ha sido bueno emocionalmente y que tienen seis meses para entablar relaciones sólidas, de lo contrario el otro año no les irá muy bien.

Para Escorpio el consejo es cuidar la salud y prestarle atención al cuerpo. El trabajo puede generarles problemas de salud. Sagitario tiene un aspecto astrológico muy favorable para independizarse o invertir en un proyecto personal.

Para Capricornio el consejo es el de quedarse quieto en estos seis meses, luego de los inicios del año que estuvo bastante movido. No se deben tomar decisiones importantes. Acuario, por el contrario, debe hacer una transformación interna que les ayudará a llegar más rápido al éxito.

Finalmente a Piscis le dijo que deben construir su futuro, cuál es ese destino por el que deben trabajar. Deben concentrarse en los proyectos, en el trabajo y en su estabilidad.

