Aries (21 de marzo – 20 abril)

No caigas en especulaciones sin sentido. Te llenas de emociones negativas y pesimismo por creer que lo que te dicen los demás es lo que te va a pasar. Relájate.

Animal del día: Foca

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Tienes que mostrarte más sólido en tu trabajo. Dudas mucho y eso genera desconfianza. Si te llenas de fuerza interior, podrás recibir lo que estás esperando.

Animal del día: Búho

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

No estás recibiendo nada a cambio de lo que das. Ese es el problema de esperar tanto de la gente, si abres tu corazón hazlo de forma genuina, porque te nace, no esperando que llegue algo a cambio. Animal del día: Caballo

Cáncer (22 junio – 22 julio)

Estás sumergido en ilusiones que no se van a hacer realidad, está bien que sueñes, pero la realidad es distinta, especialmente en tu plano emocional. La vida no es un juego. Animal del día: Perro

Leo (23 julio – 22 agosto)

Tienes que aprender a ser más práctico, te complicas tanto que terminas dejando se hacer lo verdaderamente importante. Organízate. Animal del día: Culebra

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Te estás desesperando con mucha frecuencia y explotas a tal punto que no puedes controlarte. Reconcíliate con tus emociones, no te desgastes innecesariamente. Animal del día: Gato

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

No seas testarudo, a veces no escuchas razones porque crees que te las sabes todas. Escucha consejos antes de tomar decisiones que perjudiquen tu entorno laboral.

Animal del día: Tigre

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Hoy vas a tener que escoger dos caminos, no te angusties, ambos son favorables, solo que uno de ellos va a requerir de más sacrificios. Todo con calma por favor.

Animal del día: Águila

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Hoy es un día en el que te vas sentir irritable por tu incapacidad de aceptar las derrotas. A veces es bueno que pierdas para que analices tus decisiones. Animal del día: León

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

No olvides que tú no eres una persona de impulsos. Hay reacciones que dejan desconcertados a los demás porque te desconocen, no modifiques tus conductas por agradar a otros.

Animal del día: Búho

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Estás poniendo por encima todo menos lo que verdaderamente importa. Esa costumbre tuya de estar a favor de todo lo que dicen los demás no te va a dejar sino dolores de cabeza.

Animal del día: Sapo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

No se te olvide que tienes que vivir por y para ti. Hoy puedes sufrir mental o físicamente por no ser comprendido-a por los demás. No puedes renunciar a ti mismo, para darle gusto a los demás. Animal del día: Elefante

