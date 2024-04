Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tarot para Tauro

Usted lleva días, varias semanas mejor, ignorando los problemas, para detener la explosión, que no podrá evitar esta semana y ¿entonces qué? Lo positivo es que la verdad saldrá a flote: las cosas no estaban bien como parecían y el equilibrio era un hilo débil que se rompió… Esto lo obligará a enfrentar los problemas, ahora sí.

Tarot para Géminis

Si en su trabajo se entera por azar de lo que sucede, se siente marginado. Pero si averiguan su parecer, como ha ocurrido en las últimas semanas, se siente acosado por las preguntas y perdiendo el tiempo; no sabe si opinar o trabajar… En el fondo, lo asusta expresar sus puntos de vista; su medio laboral abierto en apariencia, no lo es…

(Lea también: Horóscopo para hoy 26 de abril de 2024: así les irá a Tauro, Aries y Capricornio)

Tarot para Cáncer

Carga sobre sus hombros el mundo con sus numerosos desastres; la preocupación se le nota. No puede ser optimista; como están las cosas, el optimismo se volvió una cuestión de locos… Todos los días pasa lo mismo, el camino no se despeja, no hay cambios… Algo tendrá que hacer usted y todos los que se sienten así, para no enfermarse.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.