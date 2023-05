24 de septiembre a 23 de octubre

El horóscopo para este viernes 19 de mayo para Libra indicó que: Tienes que empezar a “desaburrirte” de tu vida. Las cosas no han estado fáciles, pero el universo no te da cargas que no puedas soportar. Trázate un plan de vida y consigue tus objetivos. Arcano del día: el sol.

24 de octubre a 22 de noviembre

No pretendas dominar, ni controlar a tu pareja. Recuerda que todos somos seres libres, cae en cuenta de tus actos y no desestabilices tu relación afectiva. Arcano del día: el sumo sacerdote.

23 de noviembre a 21 de diciembre

Poco a poco han ido alejándose los días turbios. No se trataba solo de actitud, esta etapa era una consecuencia de las malas decisiones que tomaste, no te castigues más. Arcano del día: la estrella.