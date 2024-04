Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Aries

21 de marzo a 20 de abril

Soltar estuvo bien, mantenerte firme en tu decisión será un reto absoluto, eso no significa que vayas a car de nuevo en las redes de el desinterés, de quien pensabas que te quería.

Color del día: Morado

(Lea también: Horóscopo de Mhoni Vidente hoy: predicciones para Aries, Cáncer, Sagitario y más signos)

21 de abril a 21 de mayo

Ser diferente siempre ha sido parte de tu esencia, así que tienes que dejar de pensar en que los demás te acepten. Quien te quiera y te acepte tendrá que hacerlo con todo lo que implica ser tú.

Color del día: Verde

Géminis

22 de mayo a 21 de junio

Debes aprender a manejar tu soledad para que no creas que cualquier compañía es buena. Seguramente es bueno que seas más selectivo, incluso, con tus pensamientos.

Color del día: Azul

Cáncer

21 de junio a 23 de Julio

Si la única forma de salir de esta situación es alejarte por tu confusión, adelante. La etapa donde te dejabas llevar por tus instintos ya debería estar superada. ¿Qué pasa con tus certezas?

Color del día: Amarillo

24 de julio a 23 de agosto

La responsabilidad afectiva es clave en este momento, de pronto no te estés dando cuenta, pero le estás haciendo mucho daño a alguien que crees que se merece todo “lo malo” por hacerte daño en el pasado.

Color del día: Naranja

Virgo

24 de agosto a 23 de septiembre

Cerrar ciclos emociones es abrazar oportunidades. Te diste cuenta de que tus caprichos no son tan fuertes como tus certezas. Que el comportamiento de los otros te llene de motivos para tomar nuevos rumbos.

Color del día: Gris

Libra

24 de septiembre a 23 de octubre

Todo es cuestión de actitud y parece que se te perdió en el camino. Es cierto que hay muchos movimientos, que de pronto la angustia te agobia, pero este no es el momento de bajar los brazos.

Color del día: Rosado

Escorpio

24 de octubre a 22 de noviembre

Eres fuerte, estás cansando y eso es absolutamente normal. Este es el momento de poner un pausa, respirar y no rendirte. Tienes todo a tu favor para superar lo que parece interminable.

Color del día: Negro

Sagitario

23 de noviembre a 21 de diciembre

La vida es muy corta y tu sigues perdiendo el tiempo juzgando y señalando a los demás. Tú también cometes errores y a veces pierdes libertad por caer en ellos, una y otra vez.

Color del día: blanco

22 de diciembre a 20 de enero

El impulso de hoy debes dártelo tú mismo, basta de esperar que los demás te digan cómo debes moverte, tienes que salir de ese sitio donde no te valoran.

Color del día: Café

(Vea también: ¿Qué significa que Mercurio retrógrado y el eclipse solar se junten? Estos son los efectos)

Acuario

21 de enero a 19 de febrero

A veces es necesario que vuelvas a algunas emociones para darte cuenta de la importancia de confiar en ti. Nada te limita, que tu cabeza no te haga tropezar por miedo.

Color del día: Rojo

Piscis

21 de febrero a 20 de marzo

No te aferres a aquello que sabes que no va a funcionar. Retornar a las crisis del pasado solo es un tiquete de dolor del que no tendrás retorno.

Color del día: Fucsia

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.