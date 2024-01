Aries

Este mes fue de muchas satisfacciones para ti. Te rodeaste de personas positivas que te demostraron que no es necesario que ruegues por tiempo de calidad, vales oro. Es bueno que no sigas aplazando el objetivo que tienes en mente por darle prioridad a asuntos relacionados con el amor. Recuerda que la decisión emocional que está sobre la mesa no debes tomarla tú, sino la persona que hace meses vienes buscando tu atención. No le dejes todo tan fácil. La buena noticia es que este mes lograste equilibrar tu chakra del amor.

No fuiste capaz de mantenerte en el presente y por eso tienes el corazón averiado. Tu falta de criterio emocional vistió el primer mes del año, así que por eso no lograste sentirte cómodo con nada. Piensa en la verdadera razón que no te deja avanzar, con eso empezarás a trazar límites y nadie te robará tu tranquilidad. Cierra este enero agradeciendo por los malos momentos, al final son estos los que te van a permitir trascender y ser una mejor persona, no con los demás, contigo mismo.

Géminis

Te tocó pasar la página a la fuerza, sin embargo, ahora eres más consciente de lo que te conviene. Tú más que nadie tiene claro que la persona con la que estás compartiendo tu tiempo no es lo que buscabas. De verdad, no la necesitas para avanzar, así que, aunque te duela y sientas que estás roto por dentro, enero debe terminar con ciclos cerrados para avanzar emocionalmente.

Cáncer

Superaste el primer mes del año contra todo pronóstico, el revolcón de emociones estuvo a la orden del día y te basaste en él para tomar decisiones no muy acertadas. Hay varios problemas que ahora mismo deben resolverse, no se trata únicamente de cerrar ciclos o de hablar sin apasionamientos, se trata aprender a tener claridad mental. Deja de pensar que perdiste el tiempo, por el contrario, que este mes te haya servido de escuela para no caer en el mismo error en el que caes de manera recurrente.

Leo

No cumpliste nada de lo que prometiste, la rutina en enero te ganó y por eso sientes que estás atascado. Esto no es del todo malo, sin querer abriste nuevas puertas que te harán vivir sin miedo, dándole la bienvenida al cambio. Hay cosas que a veces no ves por tu mal carácter, pero que te aseguro que existen y que debes recibir con mucho amor. La sabiduría estará golpeando tus días, déjala pasar, esa va a ser la ruta del éxito para empezar a vivir desde la plenitud el mes que entra.

Este mes descuidaste mucho de ti por darle la mano a quien no se lo merecía. Tu orgullo no te ha permitido darte cuenta de que el error es tuyo y de nadie más. Las dos últimas semanas de enero te agotaron por no poner en la balanza qué es eso que quieres cambiar. Tienes que ser más productivo querido virgo, esto no está asociando únicamente con el plano laboral, las emociones también requieren de un trabajo exhaustivo para no desequilibrarte y actuar a favor tuyo. ¡Basta de ser tan condescendiente!

Libra

Enero de magia y mucha armonía. Empezaste el año tranquilo, sin afanes y con muchas ganas de proyectar tu energía hacia nuevos caminos. Tus emociones dejaron de enfrentarse y gestionaste muy bien esos momentos de soledad que en ocasiones creíste que te ganarían. La pelea contigo mismo terminó, y como hablaste desde la gratitud abriste portales de armonía que empezarán a atraer la estabilidad que tanto buscaste de septiembre de 2023. Con calma llegarás a esa cima que al principio parecía incansable.

Escorpio

No olvides que eres el signo que más se conecta con la esencia del universo, aprovecha la luz que te guía para resolver esos malestares emocionales que viviste este mes. Aunque todo parezca sombrío por “culpa” de algunas personas, te diste cuenta de que las malas energías le dieron paso a hacer cambios de una manera reflexiva y tranquila, sin responder desde la emocionalidad. Ya se calmaron las aguas que te rodean, este fin de mes es ideal para empezar de cero para atraer solo tranquilidad.

Sagitario

Estas en tu mejor momento, no tengas duda de eso. Enero abrió las puertas de la felicidad. Dejaste de mirar el pasado y las quejas se quedaron donde debían, en el año 2023. Este mes entendiste que eres muy afortunado, que las revelaciones que has tenido han sido increíbles para ponerle brújula a tu vida, atrayendo sensaciones de libertad y mucha paz mental. La dependencia a tu pareja terminó, así que la vulnerabilidad emocional pasó a segundo plano y ahora solo quieres hacer lo que sea bueno para ti y tu futuro, no importa si es en soledad.

Capricornio

Enero fue un mes de muchos cambios, han días de una montaña rusa emocional que todavía te está pasando factura. Hay que cortar relaciones por lo sano para que las preocupaciones que tienes se trasladen a otros planos astrales. Recupera tu energía para recoger lo que sembraste, para que el dolor de cabeza que tienes se disminuya y entiendas que la gran lección del año que comenzó es soltar cadenas familiares para que logres avanzar.

Acuario

Hallaste la forma de liberar tu carga emocional, tanta presión interna te trajo problemas de salud. La vida te está demostrando las razones por las que hay que vivirlas desde la tranquilidad, aprendiste que no puedes controlarlo todo y que hay decisiones que no dependen de ti. La empatía vistió tu mes y ella es la que reinará un año que te recompensará por los sacrificios que hiciste sin nada a cambio. El universo te premiará a partir de febrero si continúas siendo reflexivo y escuchando a los demás.

Piscis

Aceptaste cambios que no tenías en mente, así que las decisiones que tomaste en diciembre hicieron eco en el primer mes del año. No es bueno que te vistas de incertidumbre, mira hacia adelante, recuerda que eres un signo de agua y que todo debe fluir para que no se altere tu ánimo. La paciencia y la escucha fueron tus grandes aprendizajes, los mismos que te permitieron madurar emocionalmente para darle paso a otras situaciones que te sacudirán y atraerán sabiduría en la vida que escogiste recorrer.

