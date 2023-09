De acuerdo con el seis de bastos del Tarot, su primer arcano, a pesar de que usted se considera una persona tolerante, la verdad es que resalta los defectos de los demás con severidad, de sus familiares cercanos, sobre todo; sus errores son culpa de otros, que lo enredan, no son por cuenta propia. En esta forma de ser no cabe la autocrítica, que es la base de la evolución ¿Qué piensa?

Usted sobresale en las reuniones que lidera por su experiencia y habilidad para buscar salidas, permite que se expresen distintos puntos de vista, trata de ser objetivo; ha tenido muchos madrugones y trasnochadas, no han contado el tiempo ni el cansancio, solo su compromiso de velar por el bienestar colectivo. Ahora, que las cosas se están complicando, lo culpan del desmadre…

Se ha alejado de algunas personas, lo que no es usual. Usted disfruta la compañía de los demás, anima las fiestas y propicia encuentros. Algunos piensan que distanciarse ha sido fácil: en realidad, ha sido un proceso doloroso en el que ha primado su necesidad de ser sincero, no engañarse ni engañar a los demás. Las personas de quienes se alejó no eran transparentes.