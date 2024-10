Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Aries (21 de marzo – 20 abril)

Espera un poco más y no tomes ninguna decisión. Deja que la marea baje y cuando todo esté en calma, actúa sin pasar por encima de los demás . Animal del día: Perro

(Lea también: Horóscopo Niño Prodigio hoy jueves 3 de octubre para los signos de Libra, Aries y otros)

Tauro (21 abril – 20 mayo)

Cuando dejas que algo o alguien te altere, significa que hay algún conflicto en ti relacionado con eso que te molesta. Piensa que te tiene en desequilibrio.

Animal del día: Gato

Géminis (21 de mayo – 21 junio)

Estás en un punto donde tus comportamientos hieren más que las palabras. El silencio nunca será la opción para darle un escarmiento a los demás. Animal del día: Tigre

Cáncer (22 junio – 22 julio)

A veces hablas más de la cuenta y las consecuencias son irremediables. Debes ser más cuidadoso para que tu terreno emocional no se vea afectado.

Animal del día: Zorro

Leo (23 julio – 22 agosto)

Tienes muchos vacíos emocionales que están perjudicando tus relaciones afectivas. No culpes a los demás, el problema está en que no cierras ciclos.

Animal del día: Delfín

Virgo (23 agosto- 22 septiembre)

Si te estás sintiendo agobiado en este momento, no te cierres. Busca la manera de comunicar lo que te está pasando, no eres solo contra el mundo.

Animal del día: Jirafa

Libra (23 septiembre- 22 octubre)

Se te está acabando la paciencia con algunas personas y es por eso que puedes explotar hoy. Trata de mantenerte a raya, respirar y no actuar apresuradamente. Animal del día: Culebra

Escorpio (23 octubre- 22 noviembre)

Hoy es uno de esos días en los que la inseguridad no debe reinar. Calma, no puedes tener todo bajo control. Es muy importante que seas prudente y no te excedas con tu “sabiduría”. Animal del día: León

Sagitario (23 de noviembre – 20 diciembre)

Presta atención a lo que está sucediendo a tu alrededor. A veces vives sumergido en fantasías que te confunden más de lo normal. Animal del día: Pantera

(Vea también: Horóscopo para hoy: señales de los astros para Cáncer, Escorpio, Piscis y más signos)

Capricornio (21 de diciembre – 19 enero)

Necesitas perdonarte y perdonar a las personas que puede que en un momento de tu vida te hayan hecho daño. No vivas de rencores.

Animal del día: Búho

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Te distancias de los demás porque no quieres que vean tus puntos débiles. Mostrarte demasiado racional y distante con los demás te puede perjudicar. Animal del día: Conejo

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Si te gusta sentirte independiente, no vayas ahora a ser prisionero de tus miedos, este es el momento de experimentar cosas nuevas. Animal del día: Elefante

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.