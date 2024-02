Por: El Espectador

Tarot para Virgo

La rueda de la fortuna está en movimiento, no se detiene… Usted salta de la cama con el fin de hacer las cosas rápido, sin dejarlas para después, según el horóscopo; arranca del almanaque la hoja del día que ya pasó con la satisfacción del deber cumplido ¿Hacia dónde va? No sabe y no importa; lo importante es que los días eternos y aburridores se quedaron en el pasado. Usted está montado en la cresta de la ola.

Tarot para Libra

Usted tendrá momentos de relajación y descanso: no cumplirá citas que no llevarán a nada, no alentará discusiones agrias sobre la situación planetaria, no hará parte de ningún bando, no será de los malos, tampoco de los buenos. Algunos días, pocos, eso sí, ignorará lo que sucede en el mundo, sin sentirse culpable; está cansado por el bombardeo de información que no para y aturde. Mirará entonces por la ventana sin esperar a que suceda nada, pondrá la mente en blanco…

Tarot para Escorpión

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, algunos lo provocan tocando temas polémicos con el fin de que usted entre en la indignación total y pierda el control… Esto lo hacen intencionalmente, léase bien, y después, cuando reacciona, se alejan y se van; cae en la trampa. Esta semana no se inmutará frente a los provocadores y así evitará disputas agrias, injustas, inútiles.

