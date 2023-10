CÁNCER

Usted cuida las palabras para no estigmatizar, no atropellar; las escoge bien con el fin de expresar afecto y alentar la esperanza. Y se indigna con su mal uso: muchos dicen lo que sea de manera irresponsable, engañan. No se dan cuenta de que las palabras arman o desarman el mundo, construyen o dañan, liberan o dominan, inspiran o propician el caos…

LEO

A veces usted tiene ganas de huir, para dónde, no sabe. Necesita caminar por una calle sin huecos y que nadie lo reconozca… Tiene muchas alternativas en que pensar para resolver los problemas que lo preocupan… A lo mejor en unos días estos tienen remedio, no son tan graves como le parecen.

(Vea también: Horóscopo del 9 al 13 de octubre: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana)

VIRGO

Usted no es fácil de engañar, pero les creyó a quienes no debía; ingenuo pensó que actuaban de buena fe y se equivocó. Estuvo cerca de personas manipuladoras, calculadoras, que hacían teatro… El dos de copas, su único arcano del Tarot, afirma que tuvo suerte al darse cuenta de cómo eran esas personas en realidad y paró el engaño…

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.