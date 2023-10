Libra:

Escorpión

:

Sagitario: Estar en el mundo es difícil, no hay cielo en la tierra… El reto de todos los días es encarar problemas, resolverlos y defenderse para que no lo atropellen los aventajados, que rondan. A veces se siente el más ingenuo de los mortales, el último romántico, en busca del paraíso perdido ¿Aceptará finalmente que la vida es dura?

Capricornio: Aparecen los amigos que han estado dispuestos a compartir la vida, en las buenas y en las malas. Lo conocen bien, saben cómo es; entienden, por ejemplo, su necesidad de estar solo, volverse invisible, como si no existiera, desaparecer y aparecer de nuevo con ímpetu. Les abrirá la puerta a sus amigos y les extenderá los brazos; tiene mucha suerte de que lo acompañen.

Acuario: Para algunas personas es fácil decir No, así se liberan de cargas que doblegan, cadenas que amarran y de estar en donde no quieren estar… A usted le cuesta trabajo decir No; tartamudea, inseguro, y termina diciendo que sí para culparse después por su debilidad… Esta semana dirá No, de otra forma se enredaría en líos que no son menores; “son riesgosos, como un río en la noche”.

Piscis: Este año ha sido difícil de domar como un potro salvaje. Mes a mes ha demostrado que el azar tiene la última palabra: la prueba es que usted ha enfrentado algunos azares como pétalos de rosa y otros como troncos que ruedan por la pendiente… Por culpa del indomable azar tiene ganas de quedarse en su cuarto, para que no le pase nada.

Aries: Varios elogian su habilidad para sortear problemas leves y graves y su ánimo por el cual las cosas resultan y todo fluye. Su empeño de gozar con lo ordinario que pasa desapercibido para quienes están siempre en busca de más y más, recuerda las palabras de Octavio Paz: “Se trata del maravilloso asombro de estar vivo”. Su buen espíritu es un ejemplo para quienes se queman en el incendio de los días.

Tauro: Octubre llegó con días fríos que anuncian el invierno; el viento golpea, ríos de hojas se forman en las calles y los abrigos, gorros y guantes están a la orden del día. En otros Octubres, amores intensos, que siguen en sus recuerdos, le cambiaron la vida. Este Octubre también lo sorprenderá con un encuentro amoroso que interrumpirá su rutina aburridora, su agenda inmodificable.

Géminis: De acuerdo con el tres de oros del Tarot, usted superará el desierto creativo en el que vagaba desde hace días, sin que se le ocurriera nada; todos sus esfuerzos para salir del limbo eran inútiles. El muro caerá y las ideas invadirán su mente como nubes de mariposas. La cuestión será disciplinarse con el fin de realizar sus proyectos con método. Se siente útil de nuevo, ya no está quieto como las piedras.

Cáncer: Usted cuida las palabras para no estigmatizar, no atropellar; las escoge bien con el fin de expresar afecto y alentar la esperanza. Y se indigna con su mal uso: muchos dicen lo que sea de manera irresponsable; engañan. No se dan cuenta de que las palabras arman o desarman el mundo, construyen o dañan, liberan o dominan, inspiran o propician el caos.

Leo: A veces usted tiene ganas de huir, para dónde, no sabe. Necesita caminar por una calle sin huecos y que nadie lo reconozca… Tiene muchas alternativas en que pensar para resolver los problemas que lo preocupan… A lo mejor en unos días estos tienen remedio, no son tan graves como le parecen.

Virgo: Usted no es fácil de engañar pero les creyó a quienes no debía; ingenuo pensó que actuaban de buena fe y se equivocó. Estuvo cerca de personas manipuladoras, calculadoras, que hacían teatro… El dos de copas, su único arcano del Tarot, afirma que tuvo suerte al darse cuenta de cómo eran esas personas en realidad y paró el engaño.