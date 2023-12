Colombia es reconocida, entre muchos otros factores, por su gastronomía, ya que cada región del país tiene un plato característico que se cocina con diferentes ingredientes que hacen que llamen la atención por sus sabores y olores.

(Ver también: Por qué es tan difícil resistirse a ciertas comidas; adicciones alimentarias, la clave)

Sin embargo, hay unos que aunque a muchos les encanta, a otras personas no les gusta y por eso los clasifican mal. Uno de esos ejemplos son las hormigas culonas, un plato del departamento de Santander que es muy llamativo por el hecho de ser un insecto, pero que al probarlo muchos se sorprenden por la crocancia y el sabor.

El problema es que al ser catalogado como afrodisíaco por muchas páginas de gastronomía, algunos le pusieron un puntaje muy bajo y por eso se ganó un cupo en el listado de los platos peores calificados del año en todo el mundo.

Lee También

Tal como publicó la página Taste Atlas, uno de los medios gastronómicos más importantes del mundo, este plato de Santander quedó en la posición 34 entre los 50 peor clasificados del mundo.

100 worst-rated dishes in 2023. Find out at the link why people are horrified by this food: https://t.co/54bUr7V1aV pic.twitter.com/8XhBzBcFMr

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 31, 2023