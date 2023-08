El hogar es el refugio donde pasamos gran parte de nuestras vidas y donde nos sentimos seguros y protegidos. Sin embargo, no debemos subestimar los posibles peligros que pueden presentarse y que podrían tener consecuencias graves para la salud.

Desde quemaduras hasta cortes, los accidentes caseros son la cuarta causa de consulta en los servicios de urgencias en Bogotá, de acuerdo con la Secretaria Distrital de Salud.

De acuerdo con el Observatorio de Bogotá SaluData, en el año 2022 se registraron 4.461 casos de accidentes en niños y niñas con edades de 0 a 10 años, con causas principales como las caídas de su propia altura, las quemaduras, las heridas con elementos cortopunzantes y los golpes con puertas o elementos contundentes, más conocidos como “machucaduras”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un accidente doméstico es “un evento no intencional que resulta en una lesión corporal identificable y ocurre en el hogar” lo que constituye una de las primeras causas de morbilidad en la infancia y la vejez, que pueden tener efectos graves si no se tiene una ruta de atención correcta. Por esto, junto a la dermatóloga Piedad Ariza, médica adscrita a Colsanitas, le explicamos cuándo debe alarmarse y acudir al servicio de urgencias y cómo atender las heridas más comunes que no requieren atención médica.

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

Las quemaduras tienen grados de afectación que pueden requerir atención atención médica, porque se trata de heridas complejas que suelen causar cicatrices, deshidratación y altos niveles de dolor.

Según la doctora Ariza, es recomendable buscar atención médica de urgencia cuando las quemaduras afectan a niños, cuando son extensas, causan dolor intenso, presentan secreción, mal olor o tejido pálido u oscuro en el centro de la quemadura.

Si la quemadura es pequeña y no muestra signos de alarma, es importante aplicar agua fría en chorro y evitar el uso de elementos sucios, pues esto aumenta el riesgo de infección. “Si hay ampollas, no se deben romper porque puede infectarse la herida, a menos que se realice en un entorno médico con las medidas de estériles adecuadas. En cambio, espere a que se rompan naturalmente y proteja la quemadura con un apósito (gasa) estéril, que se puede obtener fácilmente en una droguería”, recomienda la doctora Ariza.

Una quemadura solar o por calor directo, como el contacto directo con la plancha del cabello que es muy frecuente, puede manejarse fácilmente con un antiséptico como el alcohol, para que no se vaya a infectar si se ha roto la ampolla. Para tener una buena recuperación es fundamental mantener la hidratación en el cuerpo y la piel, protegerse del sol, tratar de cubrir las heridas y, si hay dolor, utilizar cremas calmantes.

¿Qué hacer en caso de cortaduras?

La atención a las cortadas dependerá de su ubicación, profundidad y del objeto con el que se produjo, según explica la Ariza. Si la herida es profunda, no deja de sangrar o el sangrado es intenso y brillante, es necesario acudir a urgencias, y si la cortada se realizó con un objeto oxidado como una lata, se debe recibir una vacuna antitetánica.

Antes de acudir a urgencias debe aplicar presión sobre el lugar de la cortada presionando contra el hueso durante cinco o diez minutos; si después de ese tiempo retira la compresa, toalla o gasa utilizada para aplicar presión y el sangrado continúa, es necesario buscar atención médica de urgencia.

Una cortadura superficial se puede controlar en casa lavándola inmediatamente después del accidente con agua a presión y jabón para retirar cualquier residuo presente. Cada 12 horas debe continuar el lavado con abundante agua fría, jabón, y posteriormente una solución antiséptica. Si se observan signos de infección como secreción espesa, enrojecimiento de los bordes, dolor, fiebre o malestar, o si la herida no cierra rápidamente, se debe consultar a un médico.

En caso de machucaduras, esto es lo que hay que hacer

Estas contusiones son comunes, especialmente en los niños, debido a accidentes con puertas de habitaciones o carros, y deben ser vigiladas de cerca. Si hay sangrado debajo de la uña, dolor al mover el dedo o imposibilidad de movimiento, es necesario acudir a urgencias para drenar el hematoma o realizar radiografías para descartar fracturas, que son bastante comunes en este tipo de lesiones.

Si la herida no está abierta y no hay hematomas, se puede aplicar hielo envuelto en un paño durante diez minutos, seguido de un descanso de 20 minutos. Este proceso se puede repetir varias veces, mientras se eleva la extremidad afectada para prevenir la inflamación. Es importante asegurarse de que el hielo no esté en contacto directo con la piel porque las temperaturas extremas pueden causar quemaduras por frío, lo que agravaría la lesión inicial.

Para minimizar el riesgo de un accidente casero: