Quiero hablarles de 7 factores que determinanla forma y tamaño de tu barriga y NO es sexo! 1.Edad gestacional:mientras más avanzado esté el embarazo, mayor será el volumen del abdomen. Asimismo, mientras mayor sea el peso y altura del bebé, más redonda tiende a ser el vientre de la madre. 2.Tono muscular: Si la embarazada tiene músculos abdominales y uterinos bien tonificados, estos se encargarán de sujetar el peso del útero, de manera que la gestante tendrá una barriga más plana y elevada. En cambio, si estos músculos están flácidos, el útero tiende a caer hacia delante y la barriga lucirá más grande y baja. 3.Posición fetal: Si el bebe se coloca con la espalda cerca de la columna de la madre y las piernas hacia delante, la barriga parecerá más picuda, pero si se coloca de forma transversal entonces lucirá más ancha. Asimismo, si se estira a lo largo del útero materno, la barriga será más plana que si se coloca con la cabeza hacia abajo que parecerá más picuda y voluminosa 4.Anchura de la pelvis: Por ejemplo, los bebés cuyas madres tienen la pelvis más estrecha tienden a encajarse menos sobre el suelo pélvico haciendo que la barriga parezca más grande y redonda. En cambio, los niños cuyas madres tienen una pelvis más ancha, suelen descansar más sobre esta zona, de manera que la barriga parece más plana y alargada. 5.Líquido amniótico: este representa unos 0,8 kilos del peso que gana la madre durante el embarazo, de manera que, al igual que el bebé, también influye en el volumen y forma de la barriga. Las madres que tienen una gran cantidad de líquido amniótico suelen tener una barriga más voluminosa y redonda que aquellas que producen menos líquido amniótico durante la gestación. 6.Cantidad de grasa abdominal: Las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad suelen tener barrigas más voluminosas que aquellas que llegan al embarazo sin apenas grasa abdominal, aunque en este último caso suele ser más prominentes. Asimismo, el peso que gana la madre durante la gestación también puede modificar la forma de la barriga a lo largo del embarazo. 7.Embarazos anteriores: se nota mas los siguientes embarazos ya que los músculos abdominales y uterinos se van distendiendo.