Ya estamos avanzados en septiembre y por supuesto que hay algunos signos que van a tener más suerte que otros en el ámbito del amor, los que diremos a continuación son los afortunados que encontraran a alguien antes de acabar este mes patrio.

Este mes, Leo, tu carisma natural brillará más que nunca. Te encontrarás en situaciones sociales y eventos donde conocerás a nuevas personas. El amor podría estar esperándote en una de estas ocasiones. Mantén una mente abierta y muestra tu encanto, y podrías encontrar una conexión especial antes de que termine septiembre.

Géminis

Géminis, tu capacidad para comunicarte y conectar con los demás será tu mayor activo este mes. Es posible que te encuentres con alguien en línea o en un evento social que realmente te haga sentir una conexión profunda. Presta atención a las señales y no temas expresar tus sentimientos. Las estrellas sugieren que el amor podría llegar a tu vida antes de que acabe septiembre.

Virgo

Virgo, este mes, estarás en sintonía con tus propios deseos y necesidades, lo que te permitirá atraer a personas que estén en sintonía contigo. La confianza en ti mismo y la autoexpresión serán clave para encontrar el amor antes de que termine septiembre. No te sorprendas si alguien que conoces desde hace tiempo se convierte en algo más que un amigo.

La influencia de los astros es fuerte sobre estos tres signos y ello no significa que los otros signos no puedan encontrar a su media naranja, solo significa que la energía e influencias astrológicas están del lado de estos suertudos. A continuación veremos qué signos son más compatibles y cuáles no con nuestros afortunados del mes.

