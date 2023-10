Las frutas son alimentos esenciales para la vida. El banano, las fresas, la manzana, la pera, los arándanos y cualquier otra fruta, trae múltiples beneficios para la salud. Según la American Heart Association, ellas dan vitaminas, minerales, grasas sanas, proteínas, calcio, fibra, antioxidantes y fitonutrientes. Todo esto le dará energía.

Durante años han surgido varios mitos sobre las frutas, que puede que le hayan llegado a sus oídos y a veces, esté confundido de si es posible o no que las frutas sea mejor evitarlas, o incluso si es mejor comérsela entera o en jugo, por ejemplo.

(Vea también: Consejos para fortalecer los huesos con este alimento que tiene más calcio que la leche)

Entre Sofía Molina, nutricionista dietista y Nelly Castillejo, docente de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad CES, se desmienten algunos mitos que se tienen de las frutas.

1. La fruta hace subir de peso

Nelly Castillejo (NC): “Un solo alimento (sea fruta, harina o grasa) no sube de peso, es la ingesta total de alimentos al día y la falta de hacer ejercicio físico. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es consumir diariamente cinco porciones entre frutas y verduras, otros alimentos variados y hacer ejercicio”.

Sofía Molina (SM): “No hay ningún alimento que por sí solo aumente o genere un exceso de peso. Esto se genera cuando uno consume más calorías de las que quema en un día, no importa si viene de las frutas, el mecato, de comidas rápidas, leguminosas. Es comer más de lo que gasto en el día, porque un alimento por sí solo no va a aumentar de peso”.

2. Los diabéticos no pueden comer fruta

NC: “Las personas con diabetes sí pueden consumir frutas, prefiriendo las que no estén muy maduras, ojalá con cáscara y dentro de un plan alimentario balanceado; este grupo de personas deben consultar con el nutricionista para conocer sus necesidades individuales y la cantidad y hora para ingerir fruta”.

SM: “Sí pueden comer. Hay unas frutas que son más recomendadas para diabéticos, frutas como un grado de maduración bajo, frutas que estén pintonas, verdes. Que las acompañen de alimentos con aporte de proteína o de grasas para disminuir la respuesta glicémica, pero sí pueden comerlas”.

(Lea también: Ayuno intermitente: beneficios y riesgos para la salud)

3. La fruta en jugo es lo mismo que comerla entera

NC: “Es mejor comerlas enteras con cascara por su aporte de fibra; en jugo se pierde la fibra y por lo general le adicionan azúcar”.

SM: “Cuando uno licua uno procesa una fruta y lo que hace es romper la fibra y se liberan de forma los azúcares naturales de la fruta y se puede aumentar la respuesta glicémica. No quiere decir que uno no pueda tomar jugos, pero que no sea en exceso ni un consumo frecuente. Lo mejor es tomar agua y comerse la fruta entera, porque además a los jugos suelen echarle azúcar añadida”.

4. Es malo comer fruta por la noche

NC: “La fruta hace parte del plato saludable de la familia colombiana, según las guías alimentarias del ministerio de salud, puede consumirse a cualquier hora del día, según las costumbres de la familia y comunidad. La evidencia científica no ha demostrado que la hora de su consumo afecte el aprovechamiento nutricional o el estado de salud del individuo”.

SM: “No hay un momento del día en donde sea mejor o peor y tampoco va a cambiar mucho el aporte. El aporte de un banano será el mismo a las 9:00 de la mañana o de la noche. Eso depende de los gustos o del tipo de alimentación que lleve cada persona. No es lo mismo una persona que entrene en la noche y consuma como preentreno una porción de fruta antes de ir a entrenar o después la incluya en un batido para recuperar. Entonces realmente no importa el horario”.

5. Las frutas frescas son mejores que las congeladas

NC: “Los vegetales siempre serán mejor frescos en su estado natural, recién tomados de la planta que congelados o procesados; el congelamiento- descongelamiento- preparación (aunque no siempre las personas las descongelan) y demás pasos que se apliquen después de su recolección, pueden afectar la disponibilidad de nutrientes y exponer a riesgos de contaminación”.

Lee También

SM: “Depende de lo que uno esté buscando y del tiempo de congelación. A veces se congelan frutos para hacer batidos o preservarlas durante más tiempo o simplemente las prefieren congeladas. Por ejemplo las uvas está de moda consumirlas congeladas y eso está bien. El aporte nutricional no cambia, pero puede cambiar la textura, el color, el sabor pero las propiedades nutricionales no van a cambiar por un método de congelación. Muchas veces también se congelan para evitar el desperdicio de alimentos”.

(Vea también: 7 hábitos de vida saludable para combatir el sobrepeso y la obesidad)

6. Las frutas solo deben comerse crudas

NC: “Las frutas deben consumirse preferiblemente crudas y bien lavadas; someterlas a calor disminuye significativamente su aporte de vitamina C Aunque hay compuestos benéficos que pueden activarse en la cocción ; sien embrago todavía no hay recomendaciones contundentes sobre este tema y por ahora la mejor opción es que se consuman crudas”.

Lee También

SM: “No es una regla, algunas pueden someterse a cocción y si a la persona le gusta como queda sometida a cocción lo puede hacer. Por ejemplo cocinar una manzana para incluirla en una avena, en una papilla, en una colada. También el tomate es una fruta que puede ser sometida a diferentes métodos de cocción y también potencia algún sabor o nutriente. No es una camisa de fuerza que solo deban consumirse crudas”.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.