Cada vez hay más personas preocupadas por el tema de la alimentación y por intentar mantener vidas más saludables. Uno de los asuntos más discutidos últimamente es si es recomendable comer algo antes de acostarse por la noche o mejor dormir en ayunas.

Los expertos en salud coinciden en que, generalmente, no es buena idea comer justo antes de acostarse, ya que el estómago no para de trabajar durante toda la noche y esto puede llegar a afectar a la calidad del sueño. Esto se debe, principalmente, a que se interfiere en la función de los sistemas digestivo y respiratorio responsables de permitir descansar correctamente a la persona.

Así lo reveló un estudio del neurólogo Christopher Winter, que fue publicado en el British Jounal of Nutrition en 2021, en el que explica: “Comer es un potente sincronizador, lo que significa que el horario constante de nuestra comida puede ser una fuerte señal positiva para el sueño o un alterador poco saludable si comemos muy cerca de la hora de dormir o no comemos en absoluto“. Es decir, según lo que explicó el estudio, hay que encontrar un balance entre lo que hay que comer y las horas, pero no es recomendable hacerlo muy cerca a acostarse ni dormirse con el estómago vacío.

Por otro lado, nosotros mismos nos sentiremos menos descansados al día siguiente si nos acostamos con el estómago lleno. Sin embargo, esto no significa que sea necesario pasar por una extenuante cena en la que no podamos comer lo que nos apetezca, ya que, según los expertos, si pasan más de dos horas entre que comemos y vamos a acostarnos, se reduce el efecto en la calidad del sueño y, por lo tanto, no sería negativo para el descanso.

En cuanto a qué alimentos son recomendables comer antes de acostarse, los médicos y nutricionistas suelen recomendar alimentos ricos en proteínas como frutos secos o almendras. Estos alimentos contienen aminoácidos que liberan tranquilizantes naturales que ayudan a conciliar el sueño. También es recomendable consumir frutas cítricas como el kiwi, que contienen vitamina C y contribuye a mejorar la calidad del sueño.

En conclusión, si se comen los alimentos adecuados y no se come demasiado cerca del horario de acostarse, se puede aprovechar los beneficios de tomar algo antes de acostarse.

No obstante, es importante recordar que todo el mundo es diferente y los alimentos que a una persona le ayudan a tener un buen sueño pueden no ser los mismos para otra persona. Por ello, si tiene dificultades para conciliar el sueño por la noche, lo mejor sería que busque asesoramiento profesional para encontrar los mejores alimentos que ayuden a dormir bien.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Bienestar, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.