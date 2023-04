La celebración se hace cada año para resaltar el papel que juega esta muestra de cariño en las relaciones que las personas tienen con sus seres queridos.

Por eso, a lo largo del día, muchos aprovechan para demostrar el afecto que sienten por las personas de su entorno, a través de los distintos tipos de besos que existen.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del beso?

A continuación encontrará un video que le da más detalles sobre este día y una breve explicación de cómo se originó en Italia.

La historia detrás de esta festividad se remonta a 2013, cuando una pareja tailandesa ganó el ‘récord’ mundial al beso más largo de la historia, durante una competencia anual que se hace en Tailandia y es organizada por ‘Ripley’s Believe It or Not!’.

Los dos pasaron a la historia porque pudieron durar 58 horas, 35 minutos y 58 segundos y, de hecho, su logro fue registrado en el libro de los ‘Guinness Wold Records‘ y premiado con una placa metálica y dos anillos de diamante.

Cabe mencionar que ellos, los Tiranarat, ya habían ganado en años anteriores, pero hasta ese día no habían registrado un tiempo tan alto en este reto.

¿Cuáles son los beneficios del beso?

A continuación encontrará algunas formas en que estas muestras de cariño pueden ayudarle a mejorar su bienestar y estado de salud.

Reduce el estrés y la ansiedad porque el cuerpo libera una serie de hormonas que ayudan a reducir los niveles de cortisol y al mismo tiempo, suelta endorfinas, que son neurotransmisores que ayudan a mejorar el estado de ánimo y reducir la sensación de dolor.

2. Mejora la conexión emocional entre dos personas porque están liberando oxitocina, una hormona que ayuda a fortalecer los lazos emocionales y a mejorar la sensación de bienestar, mejorando la intimidad y la conexión entre ambos.

3. Fortalece el sistema inmunológico porque en la actividad se transfieren bacterias beneficiosas que fortalecen el sistema inmunológico y que le ayudan al organismo a producir anticuerpos que combaten las enfermedades.

4. Quema calorías, ya que hace que el corazón lata más rápido y, de hecho, el besar apasionadamente quema hasta 6 calorías por minuto, según varios estudios que han hecho los expertos.

