En Colombia, el 24 de marzo es festivo debido a la celebración del Día de San José. Esta festividad tiene un origen religioso y conmemora a San José, el padre de Jesús, una figura importante en la tradición cristiana.

Muchos aprovechan este fin de semana para viajar, pero no es necesario ir muy lejos para disfrutar de un buen plan. A pocos kilómetros de Bogotá, hay lugares donde la gastronomía es el centro de la experiencia.

Si es amante del buen pollo y quiere salir de Bogotá pero sin gastar mucho dinero y tiempo, Madrid (Cundinamarca), es el lugar que debe visitar.

(Vea también: Uno de los bares más antiguos de Bogotá; han ido famosos y la ‘pola’ es barata)

Este municipio, ubicado a tan solo una hora de Bogotá, se ha consolidado como un referente en la preparación de pollo, gracias a la calidad de sus ingredientes y la tradición gastronómica que se ha mantenido de generación en generación.

En las calles principales de Madrid, se encuentran varios asaderos de pollo reconocidos, donde se sirve en su punto exacto de sabor y crocancia. Además, los precios son accesibles, lo que los convierte en una excelente opción para quienes quieren comer delicioso sin gastar demasiado.

Dentro de este pueblo hay un lugar llamado ‘Pollu’s de la Sierra’, un establecimiento reconocido por ofrecer pollo fresco y de excelente calidad. Aquí puede comprarlo para prepararlo en casa, tiene la seguridad de que proviene de aves criadas por ellos mismos. Está ubicado en el barrio La Magnolia, en la Cl. 9 # 5-36, Madrid (Cundinamarca).

Pero si prefiere no cocinar y mejor disfrutar del restaurante puede ir a ‘Pollu’s Food’, que hace parte de la mismo lugar mencionado anteriormente. Este se encuentra en la Cl. 9 #5-12, Madrid (Cundinamarca), por lo que no hay excusa para no darse cuenta del gusto de probar un buen plato en este puente festivo.

‘Los Chilacos’ es otra pollería icónica y muy famosa de la zona, se encuentra en Chía, La Vega, Zipaquirá, Villeta, Cajicá para quienes tengan otro destino en Cundinamarca.

#elmejorpollo ♬ sonido original – Los Chilacos @los.chilacos 🍗 ¡El mejor pollo de la sabana, directo a tu puerta! 🍗 ¿Se te antoja un pollo asado jugoso y lleno de sabor? 🏡🚀 No esperes más, pide ahora y disfruta desde la comodidad de tu casa. 🕒10 AM a 10 PM 📍 Chía 📍La Vega 📍Zipaquirá📍Villeta 📍Tocancipá 📍Prado, Cajicá 📍La Y Cajicá 📲 Haz tu pedido en el link de nuestro perfil #restaurantescolombia

¿Cuánto cuesta el pasaje Bogotá a Madrid, Cundinamarca?

Para viajar de Bogotá a Madrid, Cundinamarca, las flotas o buses intermunicipales son la opción más común y económica.

Es importante tener en cuenta que las tarifas pueden variar según la empresa de transporte y el punto de partida en Bogotá. Según varias plataformas de transporte, el precio del pasaje oscila entre los 6.290 y 8.000 pesos colombianos.

Las empresas más comunes que cubren esta ruta son: Expreso Madrid y Cootransfusa.

(Vea también: Pueblo más turístico de Cundinamarca, con premio que lo respalda, queda cerca de Bogotá)

¿Qué hay para conocer en Madrid, Cundinamarca?

Madrid, Cundinamarca, es un municipio cercano a Bogotá que ofrece diversos atractivos para los visitantes:

Parque Pedro Fernández Madrid: es el parque principal del municipio, un lugar agradable para relajarse y disfrutar del ambiente local.

Iglesia de San Francisco de Paula: un templo religioso con una arquitectura colonial que vale la pena visitar.

Haciendas y espacios naturales: en los alrededores de Madrid, encontrará haciendas y espacios naturales donde podrá disfrutar de actividades al aire libre y paisajes rurales.

Gastronomía local: Madrid ofrece una variedad de restaurantes donde podrá degustar platos típicos de la región.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.